Компания Укрпочта пообещала выпустить дополнительный тираж известной почтовой марки, ставшей символом Украины и настоящей легендой за столь короткое время. Новая серия “русский корабль” с тиражом на пять миллионов штук уже готовится к продаже.

Сооснователь интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин отметил, что сегодня утром появилось 5 тыс. из всех известных марок с российским кораблем. По его словам, это был остаток большого тиража, за которым стояли многочасовые очереди.

Однако когда объявили об их продаже, то уже через три минуты все марки раскупили. Единичным пользователям удалось купить марки в течение часа, когда нагрузка уменьшалась, но это счастливые исключения, добавил Чечеткин.

– 2,5 тыс. человек в одну секунду оформляли заказ. Эта нагрузка превышала черную пятницу в десятки раз. Мы спокойно выдерживаем миллионы людей в день, но миллион человек в час мы еще не научились. Наш IT поднял сайт через час, — подчеркнул он.

По словам соучредителя интернет-магазина, марок не было в наличии уже через три минуты после старта. Поэтому Укрпочта пообещала сделать дополнительный тираж на пять млн марок, который уже готовится к продаже.

Фото: Укрпочта