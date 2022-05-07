Несмотря на полномасштабную войну, вступительная кампания в этом году в Украине состоится. В то же время вступление-2022 будет отличаться от предыдущих лет. В частности, большое внимание будет впервые уделяться мотивационному письму абитуриента.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Сергей Колебошин.

Речь идет о письме, в котором абитуриент излагает аргументы, почему он выбрал то или иное высшее учебное заведение и образовательную программу (т.е. показывает свою мотивированность). Такое письмо может увеличить конкурсный балл, а также стать важным доводом при поступлении.

– В этом году впервые будет большое внимание уделено так называемому мотивационному письму, то есть письму, где абитуриент излагает свои аргументы, почему он выбрал тот или иной вуз. Небольшой процент этого балла будет прибавляться в зависимости от того, как аргументировал человек, – объяснил Колебошин.

В то же время он подчеркнул, что наибольшее значение при поступлении будут иметь результаты Национального мультипредметного теста. Он состоит из трех дисциплин: украинского языка, математики и истории Украины.

Колебошин также напомнил, что в этом году из-за полномасштабной войны были упрощены условия окончания выпускных классов в школах и поступления в высшие учебные заведения. В частности, для 4-х, 9-х и 11-х классов отменена Государственная итоговая аттестация. Для выпускников ВНО (внешнее независимое оценивание) будет проходить в формате Национального мультипредметного теста.

– Я замечу, что он необходим для тех, кто будет поступать на бюджетные места на 1 курс украинских вузов и на некоторые контрактные специальности, так называемые конъюнктурные: например, медицинские специальности, — отметил Колебошин.

Он уточнил, что для абитуриентов, поступающих в вузы творческого направления, мультипредметный тест не обязателен, как и для тех, кто готовится к поступлению на военные специальности.

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– Там будет своя процедура зачисления, – проинформировал депутат.

Так, курсанты будут поступать по правилам приема соответствующего учебного заведения. В то же время поступление на творческие специальности предполагает прохождение творческого конкурса.

Он также выразил надежду, что с 1 сентября в Украине стартует учебный процесс в очном формате, и дети смогут пойти в школу в регионах, где это будет безопасно.

В то же время родители смогут выбрать дистанционную форму обучения для своих детей.

Как сообщали в Министерстве образования и науки, Национальный мультипредметный тест (НМТ) для абитуриентов продлится в течение 90 минут. Тест будет проходить не в режиме онлайн, а в учебных учреждениях, и будет содержать три дисциплины: украинский язык, математику и историю Украины.

Абитуриенты, которые сейчас находятся за пределами Украины, также смогут сдать тест (например, на базе университетов этих стран).