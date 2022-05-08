Страна-агрессор Россия ночью обстреляла украинские города в Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской и других областях. Какая ситуация в самых сложных регионах Украины сейчас – сводка оперативной информации дальше в материале Фактов ICTV.

Харьковская область

В Харькове ночью произошло несколько обстрелов окраин города, по предварительной информации — пострадавших нет. В городе Барвенково вражеский снаряд попал в двухэтажный жилой дом. Под завалами в результате взрыва нашли тело погибшей женщины. Бои продолжаются в Изюмском направлении.

Луганская область

Ракетные и авиаудары по Северодонецку, Лисичанску, Попасной и другим населенным пунктам. В Белогоровке после авиаудара по школе по меньшей мере 62 погибших. В Приволье — погибли два мальчика, их сестры и бабушка получили тяжелые ранения. Ночью российские войска открыли огонь по Шипиловому, где разрушен двухэтажный дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек. Информации о погибших нет.

Донецкая область

Авиаудары и обстрелы из реактивной артиллерии Авдеевки, Святогорска, Северска, Лимана, Дружковки, Константиновки, Марьинки, Торецкой и Очеретинской общин. За сутки известно о четырех погибших и девяти раненых. В Торецкой общине во время обстрела поврежден газопровод. Нанесены удары по Авдеевскому коксохимическому и фенольному заводу. В Мариуполе длится операция по эвакуации мирных жителей.

Херсонская область

Ситуация остается сложной, взрывы и обстрелы на территории области. Оккупанты продолжают захват помещений местных властей: здания Дарьевского сельского совета и Токаровского старостинского округа. Сотрудников на рабочие места не допустили. Покинули помещение городского совета и представители общины Берислава. Российские войска хотят присоединить Херсонщину к России, однако поддержки от жителей области они не чувствуют.

Николаевская область

Регион и областной центр обстреляли российские солдаты. В частности, в Вознесенском районе зафиксирован ракетный удар по объекту инфраструктуры. Известно о прилетах и ​​обстрелах за пределами пгт Березнеговатое. По предварительной информации, пострадавших нет.

Сейчас смотрят

Обстрелян жилой квартал одного из районов Николаева. Возникли пожары, которые спасателям удалось потушить. В результате вражеских ракетных обстрелов вспыхнул огонь в Галицыновском лесу, который оперативно ликвидировали. В результате обстрелов пятеро раненых, один человек умер. Детали по поводу пострадавших уточняются.

Фото: Луганская ОВА, Донецкая ОВА, Харьковская ОВА