Кабмин сократил срок предоставления соцуслуг: список и каким категориям

Пожилые люди и люди с инвалидностью смогут во время войны получить социальные услуги экстренно, в течение суток.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

В министерстве добавили, что соответствующее решение приняло правительство.

— Предполагается, что пожилые люди и люди с инвалидностью во время военного положения смогут получить жизненно необходимые социальные услуги только по заявлению, а соответствующие решения уполномоченные органы или поставщики услуг будут принимать в течение одних суток, — говорится в сообщении.

Речь идет о таких социальных услугах: консультирование, предоставление приюта, поддержанное проживание лиц пожилого возраста и лиц с инвалидностью, бездомных лиц, социальное сопровождение семей или лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Также к таким услугам относится домашний уход, стационарный уход, дневной уход детей с инвалидностью, паллиативный уход, социально-психологическая реабилитация, натуральная помощь, перевод на жестовый язык и транспортные услуги.

При отсутствии необходимых документов для получения услуг достаточно лишь одного документа:

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заявления от человека или от законного представителя (для недееспособных лиц, которым назначено опекунов);

(для недееспособных лиц, которым назначено опекунов); уведомление уполномоченного лица органа опеки и попечительства (для недееспособных лиц, которые не имеют законного представителя).

Заявление о предоставлении социальных услуг можно подать в уполномоченный орган соцзащиты по месту обращения или непосредственно к поставщику соцуслуг.

В министерстве отметили, что решение о предоставлении услуг экстренно принимается уполномоченным органом безотлагательно и в течение одних суток обеспечивается их предоставление.