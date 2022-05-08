Просто взяли, потому что спортивного телосложения — жительница Мариуполя рассказала об издевательствах оккупантов над сыном

Мария Николаевна из Мариуполя рассказала историю спасения из оккупации, как ее несовершеннолетний сын попал в фильтрационный лагерь, где над ним издевались 15 суток, выбивая нелепые признания.

– Что они сделали с нашим Мариуполем – города просто нет! Остались старики, дети, ни воды, и электричества, ни газа – ничего! Выехать тоже невозможно – фильтрация! Я ее не проходила, но проходил мой сын, потому что он был в плену. Ребенок вышел из дому 27 марта, а пришел 20 апреля. Просто взяли потому, что не понравился ребенок, потому что спортивного телосложения. Играют человеческими жизнями, просто играют, – вспоминает женщина, едва сдерживая слезы.

Она говорит, что парня били, душили и выбивали признания.

– Признавайся – ты из теробороны, ты из Азова, ты ВСУшник. 15 суток держали, потом открыли дверь и выставили. Иди, куда хочешь. Пешком пять дней добирался со Старобешево. А потом, когда выезжали, слава Богу, помогли добрые люди, вывезли с Володарска на Бердянск, с Бердянска на Мелитополь, – рассказывает Мария Николаевна.

Но самое сложное – это российские блок-посты, которые, по ее словам, сродни тому, что людей загрузили в товарняк, как скот.

– Выехать нельзя, если с пацаном, раздевают до трусов, извините! По четверо суток на блок-постах, спали три ночи в машинах, – говорит женщина.

Фото: Маріупольська міськрада