Чем Украина защищается в небе и какие средства ПВО стремится получить

Контроль над небом является ключевым условием противостояния агрессии России. С первых дней Украина требовала от союзников закрыть небо или дать необходимые средства для этого.

Минуло 2,5 месяца полномасштабной войны, а Украина по-прежнему под постоянными ракетными обстрелами со стороны РФ. Чем же нужно усилить украинские средства ПВО?

Какие средства ПВО защищают украинское небо

Подавляющая часть средств ПВО, которыми сейчас защищают украинское небо – зенитно-ракетные системы С-300.

Конечно, они неидеальны, учитывая общую ситуацию, однако помогли Украине не только продержаться, но и уничтожить значительную часть российских самолетов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко констатирует, что в Украине была одна из самых мощных ПВО в Европе, если не учитывать НАТО.

Проблема заключалась в том, что в целом эти средства ПВО — советского образца. То есть качественно худшие образцы вооружения.

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— Если говорить непосредственно о качестве, то они (средства ПВО Украины. – Ред.) были технически и технологически устаревшими. Некоторые средства ПВО, находящиеся на вооружении нескольких стран НАТО, имеют ракеты, способные уничтожать цели на высоте более 1,5 тыс. км. У нас на вооружении в первую очередь были С-300 и их модификации – С-300П, С-300В, С-300ПТ. В строю также было 10 дивизионов Бук-М1, – рассказывает Коваленко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко тоже обращает внимание на то, что эффективную защиту украинского неба обеспечили ПЗРК и авиация.

– Из того, что у нас есть по состоянию на сегодня – это С-300 дальнего радиуса действия, С-125, которые модернизировала Украина (у нас это неплохо получалось), комплексы Бук, Стрела, Оса. К тому же есть немало известных ПЗРК, например, Игла. А также те, что мы получаем от партнеров – Stinger, Starstreak и т. д. Кроме того, у нас есть воздушные силы – авиация, несущая боевое дежурство, оборудована ракетами воздух-воздух и способна как поражать самолеты противника, так и перехватывать ракеты, – указывает Мусиенко.

После начала полномасштабного вторжения мы не ограничиваемся тем, что у нас было на вооружении до 24 февраля, и постоянно ищем пути, чтобы нарастить наши способности в воздухе.

Помощь союзников

Среди средств ПВО, которые получает Украина от США и стран-членов НАТО, открыто говорят о тех же комплексах С-300.

Куда и в каком количестве они поступают, почти не сообщают. Причины этого ясны – враг не должен иметь такой информации. Особенно, когда речь идет не о средствах разведки, а об открытом доступе.

Наверняка можно сказать, что полученные Украиной средства ПВО уже усилили нашу оборону в воздухе.

Из-за значительных потерь российские самолеты уже боятся залетать на территорию Украины, чтобы не попасть под обстрел украинских средств ПВО. А новое вооружение лишь улучшит ситуацию.

— Объявлено британцами о поставках бронемашин с установками Starstreak, способными поражать цель на высоте до 5 км. Это очень хорошее усиление для передовой против штурмовой, фронтовой авиации противника, – отмечает Мусиенко.

Коваленко обращает внимание на то, что в настоящее время на повестке дня — комплексы ПВО, которые украинские военные могут быстро освоить. Или даже не проходить дополнительную подготовку по их использованию.

Фактически нас вооружают по принципу “советское против советского”.

— Это советское оружие, то самое С-300, о котором очень много говорили, и другое оружие, наименования которого я не буду разглашать. Но это зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности действия. То же, что есть на вооружении Украины, с чем экипажи знакомы и могут сразу садиться и уничтожать врага в воздухе, — объясняет Коваленко.

Впрочем, было бы неплохо, если бы мы получали и современное вооружение, которое кардинально улучшило бы противовоздушную оборону Украины.

В поисках современного

О том, какие средства ПВО мы хотели бы увидеть в следующих “траншах” союзников, наверняка может говорить только военное руководство страны.

Однако среди новейшего вооружения можно выделить несколько образцов, которые, учитывая нынешнюю ситуацию, были бы полезны Украине.

– То, что обсуждалось еще до полномасштабного вторжения, это три комплекса: SAMP-T, NASAMS и Patriot. Один из них — среднего радиуса действия (NASAMS), то есть способен поражать цели до 20-25 км. Другие – дальнего радиуса действия, то есть покрывают территорию от 100 км. Они способны поражать как ракеты, так и самолеты противника, – поясняет руководитель Центра военно-правовых исследований.

Коваленко тоже упоминает комплексы Patriot, которые действительно были бы очень полезными для перехвата российских ракет и самолетов.

Но их поставка, по его мнению, поднимет несколько важных вопросов для украинских сил противовоздушной обороны.

Первый – срок обучения военных для эффективного использования тех же ЗРК Patriot. Согласно словам Коваленко, только на то, чтобы их освоить, украинским воинам понадобится как минимум несколько месяцев.

Второй — интеграция современных средств ПВО в советскую систему, которой до сих пор пользуется Украина.

– Например, несколько лет назад США приобрели несколько ЗРК Железный купол, но так и не смогли их интегрировать в свой комплекс противоракетной обороны. Интеграция делала невозможными некоторые функции, определенные системы между собой не стыковались. Даже ракеты друг друга уничтожали. Такие проблемы будут возникать и у нас. Если это не удалось реализовать США, у которых больше технических и технологических возможностей интегрировать тот же Железный купол в свою ПРО, то интегрировать нам какой-нибудь из этих комплексов в советскую ПВО вряд ли будет возможно в течение года или двух, – настаивает Коваленко.

У наших союзников достаточно советских образцов вооружения, чтобы помогать Украине держать строй.

И хотя перспективы по-настоящему мощного усиления сейчас несколько призрачны, советского и некоторых образцов новейшего вооружения должно быть достаточно, чтобы еще больше приблизить победу Украины.