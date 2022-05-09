Более 5 млн украинцев уехали за границу, спасаясь от войны. Почти половина из них осталась в Польше. Среди беженцев много людей с инвалидностью.

На какую помощь может рассчитывать человек с инвалидностью, получивший временное убежище в Польше?

В Польше для людей с инвалидностью предусмотрен ряд выплат и льгот. Например, они могут парковаться на специальных местах или получать средства для покупки лекарств, протезов и специальных приборов.

Кроме того, родителям, которые по уходу за ребенком с инвалидностью не работают, государство оказывает материальную помощь.

А еще – для украинцев, имеющих инвалидность, будет предусмотрена возможность бесплатной реабилитации.

Этой поддержкой могут воспользоваться украинцы, приехавшие в Польшу после 24 февраля. Однако для этого требуется специальная справка, подтверждающая статус лица с инвалидностью или степень инвалидности.

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Как подать заявку?

Справку выдает Муниципальная группа по вопросам удостоверения инвалидности (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Найти адрес локальной ячейки можно в интернете. Они есть во всех крупных городах. При подаче заявки с собой следует иметь следующие документы:

номер PESEL со статусом UKR;

действительный документ, удостоверяющий личность;

письменное подтверждение постоянного места жительства в Польше (написанное собственноручно заявление о месте жительства);

подписанная заявка с просьбой о предоставлении статуса лица с инвалидностью;

специальная справка от врача о состоянии здоровья, выдаваемая для подтверждения инвалидности;

другая медицинская документация (при наличии).

Если вы оформляете инвалидность для ребенка, то в список документов следует добавить удостоверение личности родителей. Кроме того, родители должны будут подписать заявление.

Все украинские документы, которые вы добавляете в заявление, должны быть переведены присяжным переводчиком на польский.

Следует также отметить, что комиссия выдает справку об инвалидности для лиц до 16 лет, а справку о степени инвалидности — от 16 лет.

Как получить справку от врача?

Чтобы получить справку, необходимую для подтверждения инвалидности, следует обратиться к врачу. Украинцев, на которых распространяется действие специального закона, должны бесплатно обслуживать во всех государственных больницах.

При записи на прием следует сообщить, что вам нужна справка для оформления инвалидности, ведь ее выдают на специальном бланке. Врач осмотрит вас и ознакомится с вашей медицинской документацией. На основании этого он оценит ваше состояние здоровья и выдаст справку, которая будет действительна в течение 30 дней.

Полезные контакты:

По ссылке вы можете найти необходимую помощь для детей и взрослых с инвалидностью (в зависимости от заболевания). На сайте есть список мест, групп и организаций. Список постоянно обновляется по этой ссылке.

Помогает людям с инвалидностью и Fundacja Kulawa Warszawa.

Организация проводит различные мастер-классы и тренинги, помогает развиваться культурно, спортивно и в учебе. А еще – предоставляет юридические услуги и пытается сделать все, чтобы люди с инвалидностью жили полноценной жизнью.

Где беженцы из Украины могут получить бесплатную медицинскую помощь

Государственные медицинские учреждения предлагают консультации и лечение беженцам на тех же условиях, что и гражданам Польши. Кроме того, на сайте можно найти контактные данные врачей-специалистов, оказывающих бесплатную помощь.

Как получить справку на практике

Мы пообщались с Богданой – мамой ребенка с инвалидностью. Она приехала в Варшаву из Донбасса. Женщина самостоятельно оформила документы. Говорит, что из Украины привезла всю медицинскую документацию ребенка. Документы перевела на польский и записалась на прием в одну из частных клиник.

Через несколько дней женщина получила сообщение о том, что комиссия положительно рассмотрела ее заявление и в течение недели ей отправят справку по почте. Женщина планирует возвращаться в Украину, но по окончании войны. Поэтому решила оформить инвалидность ребенка в Польше, чтобы получать дополнительные выплаты и возможную реабилитацию.

А вот Марине с Киевщины до сих пор не удалось оформить инвалидность в Польше. Женщина проживает в Кракове. Рассказывает, уже была в трех поликлиниках, пыталась записаться к педиатру, но нигде не берут, потому что людей слишком много. У ребенка аутизм. Из-за стресса и войны в Украине 6-летняя девочка совсем перестала разговаривать. Так что в таких случаях одной справки педиатра мало. Необходимо заключение польского психиатра и комиссии.

Зачем нужен статус инвалидности?

Статус инвалида предоставляет определенные права, льготы и помощь:

Профессиональная реабилитация, специальное трудоустройство с использованием определенных привилегий (например, право на дополнительный отпуск, более длительные перерывы в работе, сокращенный рабочий день).

Софинансирование при покупке ортопедического оборудования, вспомогательных технических средств, облегчающих функционирование этого человека.

Налоговые льготы, скидки на связь, освобождение от платы за свет и телевидение.

Социальные, лечебные, терапевтические и реабилитационные услуги, предоставляемые учреждениями социального обеспечения.

Льготы при парковке (парковочные карты – право на специальное размещение автотранспортных средств).

Помощь по инвалидности

Семейное пособие (Zasiłek rodzinny). Назначается семьям, чей доход на человека не превышает 674 злотых (4 700 грн). При этом если в семье есть инвалид, то доход на человека не должен превышать 764 злотых (5 350 грн). До 5 лет на ребенка выплачивается 90 злотых (630 грн), от 5 до 18 лет – 124 злотых (870 грн), а в период от 18 до 24 лет – 135 злотых (950 грн) в месяц.

Помощь по уходу (Zasiłek opiekuńczy). Выплачивается детям до 16 лет, инвалиду старше 16 лет при тяжелой форме, при умеренной (средней) форме, если инвалидность возникла до 21 года, а также лицам старше 75 лет. Составляет 215,84 злотых (1 500 грн) в месяц.

Специальное руководство по уходу (Specjalny zasiłek opiekuńczy). Составляет 846,42 злотых (5 930 грн) в месяц и выплачивается семьям, осуществляющим уход за инвалидом, если их доход не превышает 764 злотых на каждого члена семьи.

Пособие по уходу в связи с увольнением с работы или иной оплачиваемой деятельности. Помощь в 1 830 злотых (12 810 грн) в месяц для родителей детей-инвалидов, оставшихся без работы.

Если вам не удается самостоятельно оформить инвалидность в Польше – обращайтесь за помощью к местным волонтерам и юристам.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождение в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Возрождение.