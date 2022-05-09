На оккупированных территориях снимают “сюжеты” для росСМИ с целью интеграции в РФ

Российские власти принимают меры к интеграции временно оккупированных территорий в состав России.
К 9 мая оккупационные администрации ужесточили контрразведывательные мероприятия и увеличили количество блокпостов и патрулей. До 10 мая был введен комендантский час.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.
— Российские власти принимают меры по интеграции оккупированных территорий в состав России. В рамках празднования “Дня победы” оккупационные администрации ужесточили контрразведывательные меры, увеличили количество блокпостов и патрулей.
До 10 мая ввели комендантский час, ввели ограничения по перемещению местного населения, — рассказал Мотузяник.
Также на временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей прибыли отдельные группы из Крыма и некоторых районов РФ для создания пропагандистских сюжетов российского телевидения.
Украинская разведка сообщала, что российские оккупанты в Херсонской области планируют размещать своих военных в заброшенных квартирах. Рашисты уже составляют списки таких помещений.
Таким образом, они пытаются привести “российский порядок”, направленный на поддержание оккупационного режима.
Источник: Ukraine Media Centre Kyiv