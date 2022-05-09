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Факты / Украина / Общество

Оккупанты возобновили обстрелы Азовстали, идут бои за Рубежное — Генштаб

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Оккупанты возобновили обстрелы Азовстали, идут бои за Рубежное — Генштаб

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 9 мая.

— Практически вдоль всей линии соприкосновения противник продолжает применять все имеющиеся средства артиллерии и авиацию для обстрелов позиций наших войск. В городе Мариуполь, несмотря на объявленный “режим тишины”, возобновил обстрелы и штурмовые действия завода Азовсталь, — отметили в Генштабе.

В то же время на Изюмском направлении у военных РФ продолжается пополнение запасов материально-технических средств, подготовка подразделений для проведения дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск. Противник ведет воздушную разведку.

На Северодонецком направлении продолжается бой за Рубежное. На Лиманском направлении враг пытается с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово.

Кроме того, на временно захваченных территориях Украины противник продолжает проводить меры административно-полицейского режима. Осуществлена имитация празднования так называемого дня победы для российских средств массовой информации в отдельных захваченных населенных пунктах.

Отметим, что в Мариуполе российские оккупанты сосредоточились на подрыве моста после того, как по нему прошли эвакуационные авто ООН с гражданскими. Они в очередной раз пошли на штурм Азовстали в портовом городе.

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Фото: Генштаб ВСУ

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Источник: Генштаб ВСУ

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