Приезжают с оружием: в Херсонской области РФ пытается заставить предпринимателей к сотрудничеству

В Херсонской области российские солдаты заставляют местных предпринимателей получать временные разрешения на работу и угрожают конфискацией имущества. Захватчики пытаются принудить жителей к сотрудничеству со страной-агрессором.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что российские военнослужащие объезжают предприятия для дополнительного давления. В первую очередь под вражеские репрессии попадают производители пищевой продукции, к которым армия РФ приезжает с оружием и требованием продолжить работу.

– Рашисты ставят условия – работать можно будет только при наличии “временного разрешения” на работу от “военно-гражданских администраций”. В случае отказа они обещают сменить руководство и персонал предприятий, – рассказала уполномоченная Верховной Рады.

Людмила Денисова отметила, что действия российских солдат на временно оккупированной территории Украины – это военные преступления, определенные уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, а также нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Омбудсмен заявила, что нарушения права собственности и угрозы изъятия частной собственности на захваченных Россией территориях противоречат статьям 31, 33 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Они строго запрещают государству-агрессору грабить, изымать имущество, применять физическое или моральное принуждение к людям, находящимся на временно оккупированных территориях Украины.