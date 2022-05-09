Путину нужны наши земли: история украинской бабушки с красным флагом

У украинской бабушки с советским флагом, которую “прославила” российская пропаганда, была нелегкая жизнь — похоронила всех четырех детей.

С Анной Ивановной и ее мужем, которые находятся в одной из городских больниц Харькова, куда попали после обстрела россиянами их дома, во второй раз встретились работники Центра стратегических коммуникаций.

Женщина рассказала, что это ее второй муж, с ним у нее было два сына. А от первого было две дочери. Однако все дети погибли.

По ее словам, одну девочку якобы “сожгла” свекровь, положив на печь, а сыновей убили где-то по чужим селам и при неизвестных обстоятельствах.

Призналась, что считала красный флаг российским и верила в речи священника УПЦ МП, но из-за последних событий изменила свое мнение.

– Не нужны Путину люди, украинцы, ему только земли нужны. Я понимаю того парня, который топтал красный флаг. Они нас защищают, гибнут, а тут я с этим флагом, – подытожила Анна Ивановна.

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Несколько дней назад сотрудники Центра стратегических коммуникаций нашли женщину с флагом СССР, которая бессознательно стала одним из символов российской пропаганды.

На самом деле Анна Ивановна вышла с красным флагом, как она думала, к российским военным, чтобы они “не громили Украину”.

Но кремлевская пропаганда извратила ее мотивы и растиражировала ее образ по всей России, из-за чего бабушка теперь чувствует себя “предательницей”.

Фото: SPRAVDI