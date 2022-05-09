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Факты / Украина / Общество

Украинец заплатил $2 тыс., чтобы стать “многодетным отцом” и выехать за границу

Валентина Летяк редактор ленты
Фальшиві документи

В Винницкой области мужчина пытался выехать за пределы Украины с фальшивыми документами на виртуальных двойняшек, за которые заплатил аферистам $2 тыс. У него был также оригинал свидетельства о рождении третьего ребенка. То есть он хотел выдать себя за многодетного отца.

В пункте пропуска Могилев-Подольский украинец предоставил пограничникам два апостиля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о том, что его жена якобы родила двойню в Лондоне. Однако они сразу же выяснили, что это фальшивка.

Женщина и несовершеннолетний ребенок, на которого он предоставил оригинал документа, действительно существуют, однако они сейчас в Черновцах.

Украинец признался, что просто искал способ обойти ограничения по выезду за границу военнообязанных. Нашел в сети так называемого помощника, который за $2 тыс. предложил помочь с документами.

В другом пункте пропуска – Могилев-Подольский – 38-летний украинец тоже пытался пересечь границу. Он показал фальшивый документ об опеке над недееспособным лицом, купленный в интернете за $1,5 тыс.

Еще один военнообязанный в том же пункте пропуска предлагал взятку, вложив в свидетельство о рождении ребенка $400.

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Всех правонарушителей сотрудники Госпогранслужбы передали в Нацполицию. По каждому факту решается вопрос открытия уголовного производства.

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Источник: УНИАН

Фото: Госпогранслужба

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