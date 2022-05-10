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Факты / Украина / Общество

Агрессора возьмут на лазерный прицел: ВСУ получат систему APKWS с высокоточными ракетами Hydra 70

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я
ракети Гідра

Министерство обороны Соединенных Штатов закупит для Вооруженных сил Украины реактивные боеприпасы с лазерным наведением — ракеты Hydra 70, которыми можно бить по врагу с самолетов, вертолетов и наземных установок. Эти боеприпасы могут точно нейтрализовать небольшие легкобронированные цели на поле боя.

Таким образом, украинская армия в разы увеличит свой арсенал способов ликвидации российской техники и живой силы.

Известно, что сумма закупок составит $22,6 млн.

ВСУ получат новые ракеты Hydra 70 с усовершенствованной лазерной системой наведения Advanced Precision Kill Weapon Systems, которая превращает неуправляемую ракету в высокоточный боеприпас за счет добавления разработанного BAE Systems блока наведения в среднюю часть корпуса.

На Hydra 70 установлен двигатель Mk.66, имеющий семь вариаций.

Создано 12 видов детонатора, который может быть установлен на ракете.

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Для ракеты есть два варианта запуска – неуправляемая Hydra, когда снаряд вращается, и в варианте прямого пуска. В первом дальность составляет 1,5-5 км, во втором – 2-12 км.

Ракеты полностью совместимы со всеми пусковыми устройствами для Hydra 70 и могут использоваться всеми самолетами и вертолетами, которые способны нести неуправляемые ракеты.

Сейчас неизвестно, с помощью каких пусковых установок Вооруженные силы Украины будут производить пуски этих боеприпасов с лазерной наводкой.

Логично предположить, что это все-таки будут мобильные установки на автомобильных шасси или на модифицированной для этих задач бронетехнике.

Семейство ракет Hydra 70 (70 мм) имеет много функций. Боеголовки предназначены для уничтожения и подавления техники и живой силы. Ракеты Hydra 70 можно использовать для постановки дымовой защиты, освещения и как тренировочные боеголовки.

Тактико-технические характеристики:

  • Длина: 1,87 м.
  • Диаметр: 70 мм.
  • Размах крыла: 24,3 см.
  • Вес: 15 кг
  • Скорость: 1000 м/с.
  • Дальность: 1 100-5 000 м при пуске с вертолета; 2-11 км при пуске с самолета.
  • Наведение: полуактивное лазерное.
  • Двигатель: все двигатели Hydra 70.
  • Боеголовка: боеголовка Hydra 70.

Стоимость единицы составляет $2 799.

В состав комплекса APKWS II входят:

  • пусковая платформа;
  • ракеты, оснащенные среднефюзеляжным блоком наведения WGU-59/B;
  • удлиненная 7-трубная ракетная установка LAU-68 F/A;
  • прицельная метка SCS 7 (не нужна для боевых вертолетов);
  • комплекты для хранения ракет Fastpack PA-140 и CNU-711/E для комплектов наведения.

Блок наведения в средней части тела WGU-59/B оснащен оптической ГСН DASALS, которая раскрывается через 0,5 сек после запуска и крепится между ракетным двигателем Mk 66 Mod 4, боевой частью и взрывателем, что увеличивает длину ракеты Hydra на 47 см и вес на 4,1 кг. Дальность стрельбы составляет 1 100-5 000 м.

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Максимальная дальность ограничена использованием существующего двигателя Hydra 70, но поскольку прицел может видеть на расстоянии до 14 км, более мощный двигатель может увеличить дальность полета при сохранении точности.

Источник: Википедия

Фото: Википедия

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Источник: The Washington Post

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