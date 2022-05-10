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Факты / Украина / Общество

Фигурировал в скандале с отравлением Ющенко: что известно о Жвании и его вероятной смерти

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Давид Жванія

В СМИ появилась информация о смерти экс-нардепа Давида Жвании. Советник главы МВД Антон Геращенко из собственных источников сообщил, что политик погиб при обстреле в серой зоне Запорожской области.

По его информации, это произошло 9 мая “от артиллерийского огня у блокпоста оккупантов”  в районе села Новопокровка в Запорожской области.

Что известно о Давиде Жвании?

Он родился в Тбилиси в 1967 году, где окончил факультет планирования народного хозяйства университета Тбилиси по специальности экономист.

При президентстве Звиада Гамсахурдии уехал из Грузии. Жил в Словении, Австрии, России. Получил гражданство Кипра. Стал генеральным директором кипрской компании Brinkford Cons. LTD.

В Украину приехал в 1991 году. Через шесть лет организовал ЗАО Бринкфорд. Это предприятие вместе с АО Торговый дом активно сотрудничало с НАЭК Энергоатом.

В политике с 2002 года. Он был членом блока Наша Украина и руководил подкомитетом по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

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Во время президентской кампании 2004 года Жвании доверили должность заместителя начальника штаба Виктора Ющенко. Имя Жвании часто фигурировало в истории с отравлением Ющенко, поскольку он присутствовал на вечере Ющенко с руководством СБУ и даже якобы был одним из организаторов этой встречи.

В 2005 году он был назначен министром по вопросам чрезвычайных ситуаций. После отставки с должности министра еще трижды становился нардепом. В 2006 году – по списку блока Наша Украина. На досрочных парламентских выборах 2007-го – от блока Наша Украина – Народная самооборона.

Около года был в составе фракции Партия регионов, откуда вышел после разгона мирной акции в поддержку евроинтеграции Украины в ноябре 2013 года.

Он среди депутатов, кто голосовал за ратификацию соглашения Януковича-Медведева, предусматривающего пребывание Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года.

В ряде СМИ сообщают, что у Жвании было российское гражданство и он был неофициальным представителем Росатома.

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Фото: УНИАН

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