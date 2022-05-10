Битва за Мальту во времена Второй мировой войны была одной из решающих для защиты свободы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к народу Мальты.

Зеленский отметил, что от сопротивления острова Мальта во многом зависел исход противостояния в Средиземном море, на севере Африки и юге Европы.

— Мальта выстояла! Выстояла против жесткой осады, против жестких бомбардировок, вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции смогла не только защититься, но и стать форпостом свободы, то есть отыграть важную роль в дальнейшем освобождении Европы, — отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что так же как от устойчивости и смелости Мальты в 1940-1942 годах зависела судьба Европы, сегодня от стойкости и смелости украинцев зависит, выиграет ли свобода на нашем континенте.

— Нападением на Украину Россия только начала агрессию против объединенной Европы. И вы можете почувствовать лучше, чем другие народы, какое именно зло Россия несет континенту. Против вашего острова это уже делали. Только вдумайтесь в эту страшную цифру: 2,154 тыс. российских ракет ударили по нашим городам и общинам за время чуть больше двух месяцев, — сказал Зеленский.

Зеленский также рассказал о визите президента Европейского совета Шарля Мишеля, который, находясь в Одессе, был вынужден спускаться в бомбоубежище, потому что Россия выпустила крылатые ракеты.

— Российские самолеты постоянно сбрасывают авиабомбы и фосфорные бомбы на те здания, о которых оккупанты точно знают, что там нет никаких военных. Что там просто прячутся люди. Обычные мирные украинцы, обычные люди как вы. Это просто террор, — подчеркнул глава государства.

Президент Украины вспомнил и о ситуации в Мариуполе. Зеленский сказал, что оккупанты устроили настоящий ад в городе.

Сейчас смотрят

— Они заблокировали его и с земли, и с моря. Постоянно бомбардировали. Там разрушено более 90% всех зданий. До войны, кстати, это был полумиллионный город. Ему устроили искусственный голод. Российская армия заблокировала подвоз любых продуктов, питьевой воды, лекарств. Знали ли в России, что происходит в Мариуполе? Да, знали. Но у русской армии был приказ именно разрушить этот город. И убить как можно больше наших людей, — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что есть три инструмента для того, чтобы как можно быстрее освободить украинскую землю от российских оккупантов.

Первый — это оружие, которое позволяет выстоять на поле боя и спасти наших людей, которых российские военные убивают. Второй — это санкции против России. И третий аспект — блокирование всего российского.