Одни из самых сильных в Европе: военный эксперт об украинской ПВО и перспективах усиления

Противовоздушная оборона – одна из важнейших частей полномасштабной войны России против Украины. В течение 2,5 месяцев наши силы ПВО успешно противостоят российской авиации.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал Фактам ICTV, из чего состоит украинская ПВО, и как мы смогли эффективно противостоять россиянам в воздухе.

– Какие средства ПВО есть у Украины?

– Украинская ПВО является потомком Советского Союза. Поэтому почти все образцы зенитно-ракетных комплексов малой, средней и большой дальности – советских образцов.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину, то есть 24 февраля 2022 года, мы имели одну из самых мощных ПВО Европы по сравнению с отдельными странами. Если не учитывать весь альянс НАТО, например, но если брать отдельные государства – Великобританию, Германию, Францию, – то ПВО Украины была намного лучше, чем в этих странах.

Если говорить непосредственно о качестве, то оно технически и технологически устарело. Когда мы говорим об этом, следует понять, что некоторые ПВО в странах НАТО имеют на своем вооружении ракеты, способные уничтожать вражеские цели на высоте более 1,5 тыс. км – до 2 тыс. км.

У украинской ПВО таких возможностей нет, поскольку это средства советских образцов.

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У нас были системы С-300 и их модификации – С-300П, С-300В, С-300ПТ. У Украины было достаточно дивизионов, чтобы защищать воздушное пространство дальнего радиуса действия.

В то же время в Российской Федерации гораздо больше возможностей нанесения ракетно-бомбовых ударов, хотя за время полномасштабной войны их количество и уменьшалось.

– Все ли использовали в противостоянии РФ в воздухе?

– У Украины было очень большое количество комплексов, которые находились на консервации – С-300, Бук, С-200 и даже С-125.

Из открытых источников известно, что ВСУ имели на вооружении ЗРК Оса, Стрела-10 и зенитные ракетно-пушечные комплексы Тунгуска.

Кроме того, были на вооружении и переносные зенитно-ракетные комплексы, такие как Стрела-2, Стрела-3, Игла-1М.

Опять же, значительная часть из них была на консервации. То есть, на складах. Как мы понимаем, это все советские образцы.

– Насколько эффективна украинская ПВО?

– Она себя очень хорошо проявила против российского вооружения, самолетов и некоторых российских видов ракет. Конечно, если не учитывать крылатые, более или менее современные ракеты Калибр, имеющие на оснащении западные детали.

То есть более тяжелые цели, чем, например, Х-55 или П-800, Х-101 и т. д.

Именно против советских образцов оружия наши комплексы проявили себя очень хорошо.

Когда речь идет об уничтожении самолетов, следует понимать, что они также являются потомками советских проектов. К примеру, если мы говорим о Су-35, то это глубокая модернизация Су-30, а он – модернизация Су-25.

Вот так из поколения в поколение модернизируют один и тот же “металлом”, только называют его иначе.

То есть борьба советского оружия против советского оружия.

– Помогло ли иностранное вооружение?

– У России еще не было опыта борьбы против западных ПЗРК. Да, в Афганистане у моджахедов были Stinger, но это были совсем другие комплексы.

США постоянно модернизируют свое оружие. Те Stinger, которые сейчас находятся в Украине и уничтожают российскую авиацию — это совсем другое оружие, нежели 40 лет назад в Афганистане.

Россиянам неизвестно, как эффективно бороться с этим оружием.

Оно важно, в первую очередь, своей высокой технологичностью и высокой техничностью. Во-вторых, Россия еще не усовершенствовала методы борьбы с этим оружием.

Со временем Украине потребуется, например, ЗРК Patriot, или даже система Железный купол. Нам, так или иначе, будут нужны эти комплексы.

Да, у нас еще есть запасы советских С-300, даже учитывая, что уже более двух месяцев идет война. Но мы несем потери, и мы не сможем компенсировать их бесконечно.

Когда-то мы предстанем перед тем фактом, что нам нужны новые зенитно-ракетные комплексы большой дальности действия, а С-300 надо утилизировать.

– Что мешает уже сейчас взять на вооружение новейшие ЗРК?

– Большая проблема – в том, что когда мы говорим о ЗРК Patriot или Железный купол, то обучение экипажа – достаточно кропотливая работа. Это более длительная работа, чем обучение использованию ПЗРК Stinger или какой-нибудь артиллерии.

Это месяц, два, три. Иногда даже до полугода. Турция, которая приобрела российские С-400, около года обучала экипажи их использовать.

И это учитывая, что страна не ведет масштабной войны, в отличие от Украины. Поэтому непонятно, как нам это (войну и учебу. – Ред.) совместить, есть ли у нас эти полгода – год.

Но это самая маленькая проблема, которая касается ЗРК Patriot и Железного купола. Самая большая – интеграция этих комплексов в нашу ПВО, целиком и полностью состоящую из комплексов советского образца.

Их интеграция делает невозможным их общее использование в комплексе противовоздушной обороны.

Например, США несколько лет назад приобрели несколько систем Железный купол, но не смогли их интегрировать в свою противоракетную оборону.

Она делала невозможными некоторые функции, некоторые системы не стыковались. Было очень много ошибок, даже ракеты друг друга уничтожали (ракета из Patriot – ракету Железного купола и наоборот).

Такие же проблемы будут возникать и у нас. Если это не удалось реализовать США, у которых больше технических и технологических возможностей интегрировать тот же Железный купол, то сделать то же самое с новейшими комплексами в советской системе ПВО вряд ли будет возможно в течение года – двух. На это уйдет очень много времени.

То есть, новейшими комплексами нужно полностью заменять С-300, а не в расчете 50 на 50.

– Что сейчас получаем от международных партнеров для защиты украинского неба?

– От наших союзников мы получаем те же С-300, и вооружение, которое я не буду называть, но скажу, что это также зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности действия.

То же, что есть на вооружении Украины. С чем экипажи знакомы и могут сразу использовать для уничтожения врага в воздухе.

Проблемы с поставкой этого вооружения в ближайшей перспективе не должно быть. Все будет зависеть только от политической воли стран-поставщиков.

Но этого оружия в Европе достаточно, чтобы обеспечивать Украину еще долго.

Да, если бы мы использовали определенные западные образцы оружия, ситуация была бы лучше. Я уверен, что тот же Patriot гораздо лучше справлялся бы с такими ракетами, как Х-101 или крылатыми ракетами Калибр.

Но мы не можем игнорировать проблему его интеграции (в нашу систему ПВО. – Ред.). Потому придется ограничиваться советскими образцами.