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Факты / Украина / Общество

О переговорах с партнерами и постепенном освобождении Харьковщины: новое обращение Зеленского

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Володимир Зеленський

Владимир Зеленский провел переговоры с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов.

Об этом сообщил в своем новом обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Во время переговоров говорили об усилении Украины, скорейшем завершении войны и привлечении украинских партнеров к послевоенному восстановлению нашего государства.

— Благодарен им за возобновление работы посольств в нашей столице. Это важный жест, который подтверждает уверенность Европы в будущем Украины. В общем, уже 36 иностранных представительств работают в столице, — сообщил Зеленский.

Также Зеленский отметил и хорошие новости от ВСУ с Харьковщины. Наши военные постепенно оттесняют оккупантов от Харькова.

Глава государства поблагодарил всех защитников Украины, которые делают все возможное, чтобы выгнать армию захватчиков с территории Украины.

— Хочу призвать всех наших людей, особенно тех, которые в тылу, не распространять чрезмерных эмоций, не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы. ВСУ делают все для освобождения нашей земли и наших людей, — подчеркнул Зеленский.

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Сегодня специальная группа международных экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака предложила Дорожную карту энергетических санкций.

По словам главы государства, это детальный документ, который описывает, что надо сделать, чтобы России стало действительно сложно финансировать войну, но при этом – чтобы глобальная экономика не понесла потерь из-за ограничений для российских энергоресурсов.

— Это рационально составленный документ, и уже сегодня начали работать над его реализацией, — сказал Зеленский.

Зеленский также выразил соболезнование смерти первого президента Украины Леонида Кравчука. 

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Фото: Офис президента

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