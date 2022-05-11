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Факты / Украина / Общество

В свободных населенных пунктах Луганщины нет света, воды, газа и мобильной связи — Гайдай

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
В свободных населенных пунктах Луганщины нет света, воды, газа и мобильной связи — Гайдай

Луганская область живет без коммуникаций, в свободных населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Область осталась без коммуникаций, сегодня орки еще перебили магистральный газопровод — теперь полный комплект, точнее его отсутствие — нет света, воды, газа. Работаем над восстановлением мобильной связи, — отметил он.

Гайдай отметил, что российские оккупанты продолжают обстреливать сверхважную дорогу Лисичанск-Бахмут.

— Пока ждем, надеемся через несколько дней завезти гуманитарные грузы для тех, кто остался, а это более 40 тыс. жителей, — написал глава ОВА.

Также он добавил, что продолжаются бои вокруг Попасной, горячо в Белогоровке. Украинские защитники продолжают охотиться на россиян, перешедших на наш берег — зачистка продолжается.

— До сих пор идут бои в Рубежном и Воеводовке, но наша оборона стабильна, — подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА также сообщил, что эвакуация до сих пор невозможна.

— Рисковать мы не можем. Как только наши защитники отбросят рашистов от дороги на расстояние, с которого те не смогут палить по пути жизни, эвакуация возобновится, — подчеркнул он.

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Источник: УНИАН

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