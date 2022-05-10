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Факты / Украина / Общество

В антисанитарии, с открытыми ранами: Азов показал раненых бойцов в Мариуполе

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
маріуполь

Полк Азов обнародовал фото, благодаря которым показал условия пребывания раненых украинских защитников Мариуполя.

В социальных сетях они призывают ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых их создали, спасая раненых людей, что уже не являются комбатантами.

— Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя и действовать! В полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания, — отметили они.

На фотографиях видно, что у некоторых ампутированы верхние или нижние конечности, деформированы челюсти и лицо. Также есть глубокие пулевые или осколочные ранения, которые требуют квалифицированного хирургического вмешательства в дезинфицированном помещении.

В антисанитарии, с открытыми ранами: Азов показал раненых бойцов в Мариуполе / 8 фотографий

Бойцы требуют немедленной эвакуации раненых военнослужащих к контролируемым Украиной территориям, где люди смогут получить помощь и надлежащий уход.

— Военнослужащие, которых вы видите на фото, и еще сотни на заводе Азовсталь — с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них? — добавили в обращении.

Отметим, что на заводе Азовсталь остаются более тысячи военных, сотни из которых ранены. По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, ситуация с каждым днем там ухудшается.

Источник: полк Азов 

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Фото: полк Азов 

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