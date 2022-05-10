По состоянию на 10 мая в Украине с начала войны ранения получили 416 детей, 226 погибли.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Стало известно, что 8 мая в результате ракетных обстрелов населенного пункта Новая Дофиновка Одесского района Одесской области ранения получила 17-летняя девушка.

Российские оккупанты продолжают уничтожать учебные заведения Украины: в настоящее время повреждено 1 657 таких заведений, при этом 132 из них разрушены полностью.

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Отметим, что вышеприведенные цифры не являются окончательными, поскольку идет сбор информации с мест ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Накануне в Одессе снова сообщали о взрывах — было слышно минимум семь взрывов.

Вечером 9 мая российская армия уже трижды обстреляла Одесскую область ракетами типа Кинжал, выпущенными из самолета стратегической авиации Ту-22.