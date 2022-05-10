Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 75 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>416 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Украина / Общество

В Украине с начала войны ранения получили 416 детей, 226 — погибли

Марта Бондаренко редактор ленты
В Украине с начала войны ранения получили 416 детей, 226 — погибли

По состоянию на 10 мая в Украине с начала войны ранения получили 416 детей, 226 погибли.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Стало известно, что 8 мая в результате ракетных обстрелов населенного пункта Новая Дофиновка Одесского района Одесской области ранения получила 17-летняя девушка.

Российские оккупанты продолжают уничтожать учебные заведения Украины: в настоящее время повреждено 1 657 таких заведений, при этом 132 из них разрушены полностью.

Сейчас смотрят

Отметим, что вышеприведенные цифры не являются окончательными, поскольку идет сбор информации с мест ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Накануне в Одессе снова сообщали о взрывах — было слышно минимум семь взрывов.

Вечером 9 мая российская армия уже трижды обстреляла Одесскую область ракетами типа Кинжал, выпущенными из самолета стратегической авиации Ту-22.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка