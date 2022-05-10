Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.

— Обычно на это тратятся месяцы, но мы сделали все за считанные недели. Это документ, который содержит тысячи страниц, — отметил он.

Также глава государства 9 мая разговаривал о европейской интеграции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн.

— Рассчитываю в июне получить положительный ответ относительно приобретения нашей страной статуса кандидата в члены ЕС. Поблагодарил президента Еврокомиссии за работу по созданию трастового фонда для восстановления Украины, — добавил он.

Зеленский напомнил, что Шарль Мишель 9 мая посетил Одессу и увидел воочию, что такое заблокированное море. Впервые за десятки лет в Одессе нет обычного движения торгового флота, обычной портовой работы. Президент предположил, что наверняка такого не было со времен Второй мировой войны.

Несмотря на присутствие президента Европейского Совета, российские военные снова нанесли ракетный удар по Одесской области.

Сейчас смотрят

— Обычная жизнь, связанная с морем, заблокирована Россией. И это удар не только по Украине: без нашего аграрного экспорта десятки стран в разных регионах уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия, а со временем ситуация может стать откровенно страшной, — подчеркнул глава Украины.

Кроме того, он встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Они обсудили, что можно сделать для мира в Украине и Европе с помощью инструментов этого уважаемого института.

Фото: Офис президента