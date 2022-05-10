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Факты / Украина / Общество

Журналистка Оксана Гайдар погибла во время артобстрела села под Броварами

Валентина Летяк, редактор ленты
Журналістка Оксана Гайдар

Украинская журналистка и блогер Оксана Гайдар погибла во время обстрела российской артиллерией села Шевченково Броварского района Киевской области вместе со своей мамой Лидией.

Это случилось между 11 и 12 марта, но известно об этом стало только сейчас, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, Гайдар известна постами в соцсетях на историческую тематику под псевдонимом Руда Пани. Критиковала имперские амбиции российской власти и ее стремление установить контроль над Украиной. И делала она это из Москвы, где жила вместе с мужем и сыном, но сразу после широкомасштабного вторжения РФ вернулась в Украину, чтобы быть рядом с мамой.

Шевченково было оккупировано россиянами. В последнем твите, датированном 11 марта, Гайдар сообщила, что в селе нет света и почти нет интернета.

Оксана Гайдар родилась и выросла в Киеве в семье журналиста Юрия Гайдара. Он работал заместителем редактора Спортивной газеты. Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Шевченко.

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Фото: Сергій Томіленко

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