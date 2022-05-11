Не место “русскому миру”: из ЗАЭС уволили работников, которые шли в “Бессмертном полку”

НАЭК Энергоатом сообщил об увольнении трех работников Запорожской АЭС, участвовавших в устроенной российскими оккупантами акции “Бессмертный полк”.

В сообщении Энергоатома в Telegram отмечается, что ЗАЭС – это Украина, где не место любителям “русского мира”.

— Трое бывших работников ЗАЭС могут осчастливить своим присутствием любое другое учреждение или организацию. С атомной станции участники устроенной оккупантами акции “Бессмертный полк” уволены. Соответствующие приказы подписал руководитель НАЭК Энергоатом Петр Котин, — сообщила пресс-служба Энергоатома.

Речь идет о Галине Киселевой – враче профилактория Запорожской АЭС, Юрии Власове – работнике того же профилактория и Владиславе Лаврике – начальнике отдела коммерческого учета.

В компании подчеркнули, что “с бесконечным уважением чтят память всех и каждого, кто героически одерживал победу над нацизмом во время Второй мировой войны”, именно поэтому “прежде всего ввиду уважения наших предков и памяти о них Энергоатом считает недопустимым любые какие-то общие мероприятия с теми, кто сегодня убивает украинцев”.

4 марта стало известно, что территория Запорожской атомной электростанции в Энергодаре захвачена российскими войсками, они контролируют админздания и проход на станцию.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что опасность из-за частичной оккупации россиянами Запорожской АЭС до сих пор сохраняется, и призвал МАГАТЭ ее разблокировать.

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5 мая городской глава Энергодара Дмитрий Орлов сообщил об остановке работы Запорожской ТЭС. По его словам, это вынужденный шаг, к которому привела временная оккупация города российскими агрессорами.

Источник: Энергоатом