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Факты / Украина / Общество

Попали в плен и предстали перед судом: осуждены шестеро российских солдат

Юля Захарченко, редактор ленты
Попали в плен и предстали перед судом: осуждены шестеро российских солдат

В Луганской и Винницкой области приговорены к 8-15 годам лишения свободы еще шесть пленных российских солдат, причастных к полномасштабному вторжению страны-агрессора на территорию нашего государства.

Украинские защитники взяли в плен захватчиков во время интенсивных боев в феврале и марте 2022 года, после чего российские военные предстали перед судом.

По данным Службы безопасности Украины, трое боевиков получили по 15 лет тюрьмы, двое российских оккупантов – по 10 лет лишения свободы, еще один захватчик – восемь лет тюремного заключения.

Кроме того, в Киевской области следователи спецслужбы идентифицировали еще троих военных Вооруженных сил Российской Федерации, причастных к зверствам на территории Бучанского района. Российские оккупанты убивали и пытали местных жителей, проводили допросы и мародерили.

В Черниговской и Киевской области Служба безопасности Украины обнаружила два вражеских тайника, в которых хранили большое количество патронов и боеприпасов.

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В СБУ подчеркнули, что украинская спецслужба продолжает проводить следственные действия для привлечения к ответственности военнослужащих страны-агрессора, совершивших полномасштабное вторжение в Украину, нарушающих законы и обычаи войны.

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Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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