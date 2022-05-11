Президент Украины Владимир Зеленский поручил передать МКИП помещение для музейно-культурного центра Марчука. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Днепров во время брифинга.

Речь идет о нежилых домах столицы по адресу ул. Владимира Винниченко, 10 — они находились в управлении Государственного управления делами. Правительство также должно проработать вопрос создания музейно-культурного центра современного искусства Ивана Марчука и выполнить необходимые работы для обустройства и развития.

Этот огромный шаг в сторону создания центра Владимир Зеленский подписал за день до дня рождения знаменитого художника — 12 мая Марчуку исполняется 86 лет.

Идею создания музейно-культурного центра Марчука президент Украины Владимир Зеленский поддержал еще 11 июня 2021 года, подписав соостветствующий указ. В центре будут показаны работы известного художника.

Еще 10 января 2022 года Иван Марчук опубликовал в Facebook концепцию своего музейно-культурного центра современного искусства.

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Иван Марчук имеет множество наград благодаря своему таланту, он — народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. У него уже более 5 тыс. работ — в 2007 году он попал в список топ-100 выдающихся гениев современности.

Работы художника высоко ценятся не только в культурном плане — в июне 2021 года картину Марчука Золотая ночь продали с аукциона почти за $100 тыс. Это рекордная стоимость, которую когда-либо ценители искусства платили за произведение украинского художника.