Из-за войны в Украине более полумиллиона украинцев получили психологические травмы. Это каждый четвертый беженец в Польше. А свыше 30 тыс. нуждаются в серьезном психиатрическом лечении. Среди них большинство – дети.

Психолог Марианна Збанок работает в Польше со взрослыми и детьми. Говорит, что взрослые приходят преимущественно со страхом или паническими атаками. Им снятся ужасы. Соответственно, дети все чувствуют и своим поведением показывают то, что происходит у родителей. Поэтому психологи советуют прежде всего взрослым работать над своим состоянием и чувствами.

– Эмоционально ребенок ловит фон, который мама транслирует. Я называю это – радиоприемник. Потому это комплексная работа. При работе с детьми мы работаем, прежде всего, со взрослыми. В первую очередь родители должны позаботиться о себе. Они должны привести себя в покой, соответственно, будет легче работать с ребенком, — настаивает психолог.

Как помочь детям?

Честно отвечать на вопросы

Психологи советуют сразу отвечать на вопросы типа: Что делать, если будет сирена? А нас не убьют? А почему Россия начала войну? Чем больше ребенок владеет информацией, тем больше у него устойчивости.

– Мы должны с детьми разговаривать. Не нужно скрывать новости о войне и говорить, что все хорошо. Мама здесь просто так плачет. Мама новостей начиталась. Нет. Просто сказать – да, мне тоже страшно, у нас война, у нас такой сосед, который нападает на наше государство. Конечно, без подробностей. В общем. Ребенок должен знать, что есть взрослые, которые его не бросят, которые о нем позаботятся, — советует психолог.

Реагировать на нужды ребенка

Все дети реагируют на стресс по-разному: кто-то нуждается во внимании мамы, а кто-то становится агрессивным. Малыш не умеет сам себя успокаивать, ему нужно помочь. Надо попросить ребенка глубоко дышать вместе, сжать руку мамы, топать ногами, дуть на большой палец или считать предметы рядом.

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Вернуть прежние блага

Детям следует напомнить, что несмотря на войну, жизнь продолжается. Необходимо вернуть все, что связывало с мирным временем. Если ребенок может вернуться в школу – отлично. Лучше делать то, что было реально в мирное время. Однако школьника не нужно заставлять показывать блестящие результаты в учебе. Их нельзя подгонять, потому что у каждого своя нервная организация.

— Есть еще техника, где мы можем делать привычные вещи – то, что делали обычно. Играть в любимую настольную игру с ребенком, читать на ночь сказку или массаж перед сном. Выполнять все привычные ритуалы. Рутинные дела будут успокаивать и детей, и родителей, — рекомендует психолог.

Делать техники дыхания

Здесь все просто – пара глубоких вдохов. Задержать этот вдох и пару выдохов. Несколько раз повторить. С детьми это можно делать в игровом формате. Например, когда вдох, можно сказать ребенку: представь, что ты цветочек нюхаешь, а выдох — свечу задуваешь. 3-4 раза достаточно. Выполнять упражнение медленно.

Пополнить ресурс помогут прогулки на свежем воздухе, медитация, йога и любая другая физическая активность. Не следует забывать и о таких базовых вещах, как своевременное и сбалансированное питание и достаточное количество сна.

Список организаций, медицинских центров и инициатив в Польше, которые предоставляют бесплатную психологическую помощь на украинском, польском и английском языках по телефону, онлайн и стационарно.

Польский миграционный форум: +48 669 981 038 – бесплатная телефонная линия экстренной помощи на украинском и русском языках (работает по понедельникам с 16.00 до 20.00, в среду с 10.00 до 14.00 и по пятницам с 14.00 до 18.00).

Центр психотерапии HELP: +48 720 826 806 и +48 790 626 806 (помощь на польском и английском языках).

Медицинский центр Дамиана: +48 22 566 22 27 – бесплатный телефон помощи на украинском языке (работает с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю).

Институт Свободы: горячая психологическая линия +48 22 290 4386 (с понедельника по пятницу 9.00-17.00).

Центр кризисного вмешательства в Кракове: +48 12 421 92 82 – бесплатный круглосуточный номер. Также могут помочь на месте по адресу ул. Радзивилловская, 8б.

Фонд психологической помощи Вместе: +48 733 563 311 – телефон доверия на польском языке. Записаться на разговор можно с помощью электронной почты twojpsycholog2@gmail.com.

Психологическая пристань: +48 533 300 999 – психологическая помощь онлайн или стационарные приемы в Варшаве на украинском, польском и английском. Записаться на разговор можно с помощью электронной почты recepcja@przystan-psychologiczna.pl.

Детский телефон доверия спикера по правам ребенка: +48 800 12 12 12 – психологическая помощь для детей и подростков на украинском и русском языках.

Студенческий парламент Республики Польша: психологические консультации на украинском языке онлайн. Зарегистрироваться на разговор со специалистом можно с помощью формуляра wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl.

CALMA Клиника терапии: +48 660 198 321 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 20.00) – помощь по телефону, онлайн или стационарные приемы в Гданске на украинском, польском и английском. Помощь с рецептом на нужное лекарство. Регистрация по электронной почте rejestracja@klinikacalma.pl.

Психологический центр KOMPAS: +48 537606041 – психологическая помощь онлайн или стационарные приемы в Радоме.

Консультации детского психолога. С начала марта на бесплатной детской горячей линии спикера по правам ребенка 800 12 12 12 дежурит психолог, свободно владеющий украинским. Кроме этого, можно получить помощь на русском языке. Об этом сообщается на странице

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождения в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Возрождения.