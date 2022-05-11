Это фото облетело полосы мировых газет: рука с красным маникюром Ирины Филькиной. Оккупанты убили ее в начале марта на одной из улиц Бучи, когда она на велосипеде возвращалась домой.

В апреле Ирине Филькиной должно было исполниться 53 года. Она была мамой двух дочерей, сильной духом женщиной, невероятно любила жизнь.

Ее дочь Ольга Щирук до последнего надеялась, что мама жива. 1 апреля, в день рождения Ирины, она получила видео, на котором тело мамы лежало посреди улицы в Буче. В память о матери Оля основала фонд Мама Ира. Она помогает детям, которые также потеряли родителей в войне. Фактам ICTV Ольга рассказала о потере самого дорогого человека и в чем после смерти мамы нашла смысл жить дальше.

Она выходила на связь, сказала, что все будет хорошо. Это были последние ее слова.

Ольга Щирук говорит, что с самого начала войны мама находилась в Эпицентре, на работе. 24 февраля утром ее вызвали на работу в ее смену. После семи дней на работе она, испугавшись взрывов вблизи Киева, вблизи Эпицентра, собралась, нашла велосипед и двинулась в сторону дома. Дома, который, казалось, был безопасным местом для каждого человека.

– Она позвонила, когда уже была в Ирпене на полпути домой. Мы с сестрой сказали ей, что сегодня будет первый день эвакуации из Ирпеня, что у людей есть возможность уехать. Но так как это был первый день, мы достоверно не знали, когда он будет, – рассказывает Ольга.

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Территория возле Бучи, Ирпеня была уже оккупирована, и никто не знал, что именно происходит с людьми там. Все понимали, что там есть оккупанты, но не догадывались, какие зверства они творят с людьми.

– В день, когда она погибла, она выходила на связь, сказала, что все будет хорошо, вот 15-20 минут, и она будет дома. К сожалению, это были последние ее слова, – вспоминает дочь.

Уже 6 числа, когда она уже не отвечала на звонки, дочери связались с соседями, которые сказали, что она не вернулась домой. Затем получили информацию, что женщину с похожим описанием застрелили.

– Мы были в отчаянии. Но, как психика каждого человека, который теряет близкого, мы продолжили ее искать. Без фото, видеоподтверждения нам казалось, что она может быть ранена, что ее, может, кто-то забрал, что это не конец, возможно, она без сознания и не может позвонить или потеряла телефон. И мы продолжили искать, – рассказывает Ольга.

Дочь помнит, что 1 апреля, в день рождения матери, загадала желание найти ее, но, к сожалению, желание было недостаточно точным, нужно было загадать, чтобы нашли ее живой. 1 апреля, в день рождения Ирины, дочери прислали видео с опознанием мамы, застреленной в Буче на улице.

Фото с рукой стало уже третьим толчком, напоминанием о том, что мамы уже нет. Сначала было видео, уже через несколько дней люди начали сбрасывать это фото с рукой. Именно по маникюру девушка узнала маму.

Многие не имели даже двух общих тем со своей мамой, а у меня их было множество…

Ольга рассказывает, чтобы понять, какой была ее мама, с ней нужно было провести хотя бы 5 минут. Мама – это душа, появляясь в любом месте, совершенно с незнакомыми людьми, могла найти общий язык, поставить общие цели. У нее не было дела, которое бы она не могла решить. Она была настолько сильной и волевой, что могла найти решение даже для других людей. Она говорила, что единственный вопрос, который нельзя решить – это смерть.

— Я всегда думала, что материнская любовь – это нечто природное. Поддержка, любовь, разговоры, советы. Многие мои знакомые не понимают, как это – проснуться посреди ночи и рассказать маме то, что тебя беспокоит. Многие не имели даже двух общих тем со своей мамой, а у меня их было множество, мне казалось, мы можем говорить обо всем, абсолютно обо всем, даже если у нас разные взгляды, все равно было такое ощущение, словно ты разговариваешь с другой частью себя, с частью своей души. Только теперь я понимаю, что этого не хватает. Осталось пустое место, которое постоянно хочется чем-нибудь наполнить, но, к сожалению, ты уже не можешь, — говорит Ольга.

О фонде в честь самой родной – Мама Ира

Личная трагедия дала Ольге понять, что нужно сейчас делать. Сейчас не время, чтобы лежать и думать о потерянном, сейчас время собрать все свои силы и помочь детям, потерявшим родителей так же, как и она.

– От имени мамы я открыла фонд, который будет помогать именно детям, потерявшим родителей от рук россиян. Сейчас такие дети очень нуждаются в поддержке. Они потеряли привычную безопасность, они растеряны, напуганы, не знают, как им строить будущее. Взрослые должны им помочь, – рассказывает женщина.

По словам Ольги, основой фонда станет именно та любовь, которую вложила в нее мама. Все желающие могут перейти на страницу фонда и помочь этим детям. Тогда, возможно, мы сможем построить наше общее будущее не только свободным и независимым, но и счастливым.

Фото: Zohrabensemra, Ольга Щирук