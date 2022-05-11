С 10 мая 2022 поэтапно в районах Киева отключат горячую воду из-за проведения гидравлических испытаний. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Работы по гидравлическим испытаниям начались уже в Голосеевском, Святошинском, Дарницком и Оболонском районах.

“На испытание и ремонт обнаруженных повреждений сетей требуется ориентировочно 2 недели для каждого участка. В настоящее время горячее водоснабжение будет приостановлено”, – рассказал Николай Поворозник.

О сроках отсутствия горячей воды в вашем доме можно узнать на сайте Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ или по телефону 15-57 или (044) 500-1557.