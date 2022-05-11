Украина имеет все шансы нанести РФ военное поражение после получения западного вооружения — Арестович

Украина имеет все шансы перейти в контрнаступление и нанести военное поражение РФ после получения западного вооружения.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— У нас появляется очень неплохой шанс нанести военное поражение российской армии на территории Украины. Мы видим это по ситуации под Киевом, Черниговом, Суммами, где они потерпели поражение и отошли.

Мы видим это под Харьковом, где сейчас наши войска наступают, а русские выводятся для того, чтобы не быть окруженными и окончательно разгромленными, — считает Алексей Арестович.