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Факты / Украина / Общество

Украина имеет все шансы нанести РФ военное поражение после получения западного вооружения — Арестович

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Украина имеет все шансы нанести РФ военное поражение после получения западного вооружения — Арестович

Украина имеет все шансы перейти в контрнаступление и нанести военное поражение РФ после получения западного вооружения.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— У нас появляется очень неплохой шанс нанести военное поражение российской армии на территории Украины. Мы видим это по ситуации под Киевом, Черниговом, Суммами, где они потерпели поражение и отошли.

Мы видим это под Харьковом, где сейчас наши войска наступают, а русские выводятся для того, чтобы не быть окруженными и окончательно разгромленными, — считает Алексей Арестович.

Арестович добавил, что решать где и когда будет контрнаступление должен главнокомандующий ВСУ и его штаб.

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Фото: Офис президента

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