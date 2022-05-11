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Факты / Украина / Общество

В Украине пока не планируют отменять комендантский час — Монастырский

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
В Украине пока не планируют отменять комендантский час — Монастырский

В Украине рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, даже если там не ведутся боевые действия. Сейчас опасная ситуация сохраняется по всей стране.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире информационного телемарафона.

По словам министра, правоохранительная система успешно прошла напряженные дни 8-9 мая.

— Могли быть провокации диверсионных групп, поэтому все правоохранители работали в усиленном режиме. В то же время отмечу, что в усиленном режиме правоохранительная система работает с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Мы видели и рекомендовали введение комендантского часа на большинстве территории страны. Некоторые регионы самостоятельно устанавливали увеличенный комендантский час, в частности, те области, которые находятся вблизи территорий с активными боевыми действиями, — отметил Монастырский.

Министр внутренних дел отметил, что введение комендантского часа даже на территории Западной Украины, оправдало себя.

Монастырский призвал не пренебрегать комендантским часом.

— Нам еще придется некоторое время жить с комендантским временем по всей стране. Это та возможность, которая создает правоохранителям условия для успешной отработки сигналов опасности, в частности, для предотвращения деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, люди продолжают активно передвигаться по стране, въезжают и выезжают по разным регионам. Я думаю, что еще рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, даже если там не ведутся боевые действия. Опасность сохраняется по всей Украине, — акцентировал Монастырский.

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Фото: Depositphotos

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