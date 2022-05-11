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Факты / Украина / Общество

В Украине открыли дело из-за похищения россиянами скифского золота из Мелитополя

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
скіфське золото

В Украине начали уголовное производство по факту похищения ценностей из музея в Мелитополе, которое совершили российские захватчики.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. В апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея.

— По предварительным данным, среди похищенного имущества была коллекция скифского золота, которую обнаружили археологи в 50-х годах прошлого столетия, — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что музейное достояние хранилось в хранилище, но один из коллаборантов передал экспонат оккупантам.

По его словам, российские войска также массово разворовывают имущество детских садов, магазинов, бизнеса, квартир и тому подобное.

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Оккупанты воруют из мелитопольского музея скифское золото - мэр Федоров

Фото: Офис генпрокурора

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Источник: Офис генпрокурора

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