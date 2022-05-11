Кабинет Министров Украины принял постановление, которым определил порядок регистрации безработных, начисления и выплаты пособия по безработице во время войны.

21 марта 2022 года Министерство экономики сообщило, что украинцы могут подать заявление о предоставлении статуса безработного с помощью мобильного приложения или портала Дія.

Как встать на учет в центре занятости и получить статус безработного через Дію, узнавали Факты ICTV.

Какие услуги предлагает Дія

В разделе Пособие по безработице украинцы могут:

подать заявление о предоставлении статуса безработного;

восстановить статус безработного;

подать заявление о назначении или возобновлении пособия по безработице.

Пособие по безработице будет выплачиваться после регистрации. Это поможет значительно упростить процедуру во время войны и охватить как можно больше безработных украинцев.

Раньше для этого нужно было регистрироваться непосредственно в центре занятости.

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Как встать на учет в центр занятости онлайн

Во время военного положения, чтобы встать на учет необходимо иметь электронную подпись (квалифицированную электронную подпись):

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua

Проверьте корректность личных данных в профиле пользователя, актуализируйте их при необходимости.

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Заполните заявление, отвечая на вопросы в анкете.

Выберите удобный для вас центр занятости независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания.

Введите свой номер социального счета и выберите периодичность получения выплат.

Если нет социального счета, пропустите этот этап. Но, в течение 10 рабочих дней после назначения выплат откройте социальный счет и отправьте его реквизиты на электронную почту центра занятости, куда подали заявление.

Загрузите необходимые документы: паспорт, документ о последнем виде занятости, документы об образовании и другие.

Проверьте сформированные заявления и подпишите их электронной подписью (квалифицированной электронной подписью).

Результат рассмотрения заявления будет отражен в вашем кабинете, отправлен на электронную почту и на телефон в виде смс.

После получения статуса безработного, с вами свяжется советник центра занятости, с целью поиска работы для вас.

Как получить электронную подпись

Чтобы его получить, обратитесь в любой аккредитованный центр сертификации ключей, предоставив им заполненную регистрационную форму, ваши паспортные данные и номер налогоплательщика.

Стоимость услуги составляет около 200 грн, но может отличаться в разных центрах сертификации ключей. Полный перечень таких центров – по ссылке.

Пользователи Приватбанка могут получить электронную подпись бесплатно в личном онлайн кабинете Приват24 или в отделении банка.

Электронный ключ к подписи советуем хранить на съемном носителе (например, на флешке).