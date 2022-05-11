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Факты / Украина / Общество

Зеленский наградил посмертно заместителя командующего ВМС званием Героя Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Зеленский наградил посмертно заместителя командующего ВМС званием Героя Украины

Президент Владимир Зеленский наградил полковника Военно-морских сил Вооруженных сил Игоря Бедзая званием Героя Украины посмертно. Он удостоен самой высокой государственной награды – ордена Золотая звезда.

Об этом говорится в указе главы государства Владимира Зеленского №327/2022 от 11 мая 2022 года, опубликованном на официальном сайте Офиса президента.

— За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины и удостоить орденом Золотая Звезда Бедзая Игоря Владимировича – полковнику (посмертно), — сообщается в документе.

В понедельник, 9 мая, офицер военно-морских сил погиб в украинском небе. В вертолет Ми-14, на котором он летел для выполнения боевого задания, попала вражеская ракета.

Звание Герой Украины — государственная и высшая степень награды, предоставляемая гражданам Украины за совершение выдающегося героического поступка или трудового достижения.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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