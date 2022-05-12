Найти работу на Закарпатье стало проще: как работает специальный чат-бот

На Закарпатье разработали специальный чат-бот для местных предпринимателей и переселенцев. Теперь найти работу и работников здесь будет легче.

Благодаря чат-боту @RobotaVZakarpattiBot можно оперативно получить необходимую информацию, не выходя из дома. И не обращаясь в разные учреждения и организации. Эта интерактивная система поиска работы и квалифицированных работников среди внутренних переселенцев разгрузит центры занятости и органы местного самоуправления.

— На Закарпатье сейчас находится более 400 тысяч внутренних переселенцев. Специалисты Закарпатской ОВА разработали чат-бот для накопления, систематизации и анализа данных о потенциальных работодателях и работниках из числа перемещенных лиц, прибывших в наш регион из областей, где продолжаются боевые действия. Этот новый подход поможет найти людям работу, а предприятиям – сотрудников, – объясняет глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

В использовании чат-бот очень прост. Он сразу идентифицирует личность по телефону и электронному адресу. Информация, полученная благодаря работе чат-бота, будет попадать в центр занятости. Там и будет проходить подбор вакансий.

Соискателю работы нужно предоставить данные о сфере, в которой ищет вакансию, свою фамилию и имя, контакты, указать опыт работы, стаж и написать резюме. Подобную информацию посылает и работодатель. Указывает название компании, место регистрации, фамилию и контакты представителя и вид деятельности.

– Закарпатье должно быть мощным экономическим тылом, чтобы поддерживать экономику страны. Поэтому я призываю воспользоваться чат-ботом и другими нашими странами. Если вы ищете работу или работника – переходите в чат-бот, – добавляет Виктор Никита.

В настоящее время на учете в закарпатских центрах занятости состоит более 4 200 человек.

Фото: Закарпатская ОВА