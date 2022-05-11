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Факты / Украина / Общество

Исчезает с каждой новой Бучей: Зеленский о желании договариваться с РФ

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Исчезает с каждой новой Бучей: Зеленский о желании договариваться с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что желание Украины договариваться с Россией исчезает с каждой новой Бучей.

Он отметил, что у Киева просто не хватает терпения вести переговоры с РФ после растущего количества свидетельств о зверствах, совершаемых российскими войсками.

Об этом он заявил во время обращения к студентам Института политических исследований в Париже.

— Мы готовы вести эти переговоры, пока не поздно. С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки погибших, изнасилований, с каждым новым зверством исчезает желание и возможность договариваться, как и возможность решения этого вопроса в дипломатическом тоне, — отметил Зеленский.

Он добавил, что для Украины важно восстановить контроль над своими границами.

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Фото: Офис президента

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