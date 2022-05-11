ВСУ передали электробайки ELEEK Atom: характеристики и особенности

Вооруженные силы Украины получили партию электрических велосипедов ELEEK Atom. Эти электробайки были созданы специально для армии с учетом пожеланий военных.

Об этом сообщил заместитель главы правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов.

Прежде всего новую версию оборудовали выходом на 220 В, пригодным к любому штатному зарядному устройству. Это позволит бойцам не брать в рейды дополнительные павербанки.

Факты ICTV рассказывают о характеристиках и особенностях электрических велосипедов ELEEK Atom.

Электробайки ELEEK Atom создавались не с нуля, это производное известного Atoma. Новый ELEEK Atom – скоростной электрический велосипед повышенной проходимости.

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Особенности электрического велосипеда ELEEK Atom

Этот транспорт имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными мотоциклами. Электровелосипеды гораздо тише и меньше весят, поэтому их легко грузить в транспортные машины.

Максимальная скорость до 90 км/ч.

На одном заряде электрические велосипеды могут проезжать 100-150 км.

Электровелосипеды оборудованы USB-портом и выходом на 220 В.

У модели усилена подвеска и шины для бездорожья.

Предусмотрена функция контроля температуры батареи.

Технические характеристики ELEEK Atom

Мощность двигателя – 3 000 Вт (4 к/с.),

Максимальная скорость – 90 км/ч,

Запас хода – 100-150 км,

Время полной зарядки – 5 ч.

Стоимость электробайка украинского производства стоит около 127-133 тыс. грн. Сегодня идет сбор средств на следующую партию такой техники.

Источник: Вадим Игнатов

Фото: Вадим Игнатов