ВСУ передали электробайки ELEEK Atom: характеристики и особенности

Вооруженные силы Украины получили партию электрических велосипедов ELEEK Atom. Эти электробайки были созданы специально для армии с учетом пожеланий военных.
Об этом сообщил заместитель главы правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов.
Прежде всего новую версию оборудовали выходом на 220 В, пригодным к любому штатному зарядному устройству. Это позволит бойцам не брать в рейды дополнительные павербанки.
Факты ICTV рассказывают о характеристиках и особенностях электрических велосипедов ELEEK Atom.
Электробайки ELEEK Atom создавались не с нуля, это производное известного Atoma. Новый ELEEK Atom – скоростной электрический велосипед повышенной проходимости.
Особенности электрического велосипеда ELEEK Atom
Этот транспорт имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными мотоциклами. Электровелосипеды гораздо тише и меньше весят, поэтому их легко грузить в транспортные машины.
- Максимальная скорость до 90 км/ч.
- На одном заряде электрические велосипеды могут проезжать 100-150 км.
- Электровелосипеды оборудованы USB-портом и выходом на 220 В.
- У модели усилена подвеска и шины для бездорожья.
- Предусмотрена функция контроля температуры батареи.
Технические характеристики ELEEK Atom
- Мощность двигателя – 3 000 Вт (4 к/с.),
- Максимальная скорость – 90 км/ч,
- Запас хода – 100-150 км,
- Время полной зарядки – 5 ч.
Стоимость электробайка украинского производства стоит около 127-133 тыс. грн. Сегодня идет сбор средств на следующую партию такой техники.
Источник: Вадим Игнатов
Фото: Вадим Игнатов