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Факты / Украина / Общество

Причем здесь Одесса и Мономах: россияне называют Путина “старым маразматиком” за речь 9 мая

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
путін

Россияне делятся впечатлениями от речи Владимира Путина на Красной площади в Москве 9 мая и называют своего президента “старым маразматиком”.

Главное управление разведки Украины обнародовало перехват разговора оккупанта со своей подругой, продемонстрировавшее отношение россиян к параду в 2022 году.

Военнослужащий не может понять логики проведения торжества: Из-за Covid парад отменили, а из-за войны – нет. Логично…

Его подруга дает собственный “анализ” речи российского президента:

— Сегодня Путин на параде отдал уважение погибшим в Одессе в 2014 году. Он адекватный вообще, нет? Его речь это какая-то жесть. Причем здесь Одесса, Донбасс, Суворов, Мономах и “Великая отечественная война”? Короче, после этого парада меня весь день еще трясло.

На что получает прямой ответ: — Ну что ты хочешь. Старый маразматик.

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Дальше оккупант с девушкой размышляют, что Беларусь не присоединяется к войне в Украине, потому что России придется, по словам женщины, “делить с кем-то победу”. На что российский захватчик сомнительно отвечает: ага, победу, не про***ли бы мы еще здесь”.

В своей речи 9 мая Путин ни разу не произнес слова Украина и ничего не упомянул об уничтоженном Мариуполе его войсками. Факты ICTV подготовили реакцию мира и СМИ на путинскую речь на параде.

Источник: ГУР Минобороны

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