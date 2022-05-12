Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 12 мая 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов

08.30 753 Харьков-Пас – Львов

13.55 46/45 Лозовая – Ужгород

15.06 15/16 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

18.53 21/22 Киев-Пас – Львов

19.27 795/796 Харьков-Пас – Днепр

21.16 164/163 Харьков-Пас – Киев-Пасс

21.43 7/8 Кропивницкий — Одесса-Главная

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця