Киевлянка Анастасия Лукашевич, которая с двумя детьми и родителями уехала из столицы, спасаясь от войны, в Германию, рассказала Фактам ICTV, как страна принимает украинских беженцев.

Украинцы прибывают, а жилья в Германии мало

Если в начале марта, когда украинцы массово заезжали в Германию, был хаос и растерянность, то сейчас все четко и организованно, рассказывает Анастасия.

Немцы разработали алгоритм встречи украинских беженцев: почти на всех вокзалах есть специальные пункты помощи украинцам, много волонтеров. Есть два варианта устроится.

Первый – украинцев может взять к себе немецкая семья. Как это происходит? Немцы могут просто прийти на вокзал или в пункт оказания помощи украинцам и сразу забрать беженцев к себе. Впрочем, и здесь есть свои нюансы.

Дело в том, что в Европе, и в Германии особенно, кризис собственного жилья существует уже давно. Немцы живут в арендованных маленьких квартирах. И это создает большую нагрузку на тех, кто берет к себе украинцев.

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Немцы надеются, что это на очень короткий промежуток, что дальше государство предоставит людям какое-то жилье. Но государство физически не может этого сделать.

Они не могут построить дома за один день. А люди из Украины приезжают тысячами. И уже очевидно, что Германия, так же, как и Польша, не выдерживает такого потока.

В итоге многие, кто приехал в Германию месяц назад, снова оказываются на улице. Немцы не готовы предоставить им длительное пристанище, особенно большим семьям с детьми и пожилыми людьми.

Другой вариант для украинцев – сразу после приезда временно разместиться в лагерях для беженцев.

Совсем временные лагеря – это, как правило, большой спортивный зал с какими-то перегородками или без них. Там будут просто матрасы или какие-то кровати. Это первый распределительный пункт. Оттуда человек может поехать в семью, или в более постоянный вид лагеря, то есть в общежитие, где на семью выделяют отдельную комнату.

Очень сложно, но реально найти жилье в Германии самостоятельно. У немцев нет социального жилья, но, если оно подпадает под социальные нормы, государство будет возмещать деньги.

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Как легализовать свое пребывание в Германии

Настя рассказывает, все мигранты после прибытия в страну должны зарегистрироваться в специальных регистрационных центрах. Немцы разработали для украинских переселенцев отдельную упрощенную процедуру. Регистрация — это доступ к социальной жизни страны, медицинской помощи, к работе.

Относительно финансовой помощи украинским беженцам, то в Германии выплачивают €350-380 на взрослого, €250-280 на детей ежемесячно. Сумма зависит от каждой земли, от того живет ли человек в лагере или в семье. Ее отменяют, когда человек устраивается на работу или может содержать себя самостоятельно.

Украинцам надо привыкать к традиционной немецкой бюрократии. Например, чтобы оформить банковский счет, прийти в удобное время в отделение банка, как в Украине, нельзя. Сначала нужно записаться в электронную очередь на определенный день, свободное окно может быть и через неделю. Соответственно все формальные процедуры могут очень растягиваться во времени.

Страна не выдерживает наплыва украинских беженцев: рассказ киевлянки, которая уехала в Германию / 4 фотографии

Немецкие работодатели заинтересованы в работниках из Украины

Без знания языка найти работу в Германии реально, говорит Анастасия. Например, сиделкой в дом престарелых или официанткой. Те, кто хочет работать по специальности, должны пройти специальную процедуру апробации, то есть подтвердить украинские дипломы, сдать экзамен на знание языка.

Процесс длительный, сейчас в Германии уже дискутируют над упрощением процедуры для украинцев.

Германия уже увидела, что украинцы выгодно отличаются от других беженцев, поэтому создают им более привилегированные условия, позволяют работать с первого дня регистрации. Немцы понимают, что приехали трудолюбивые люди, что они не будут сидеть на социалке.

— У меня есть справка, которая дает мне возможность трудоустроиться. Но я не знаю языка. Поэтому для меня гораздо выгоднее его выучить, чтобы идти на более квалифицированную работу, — говорить Анастасия.

Устроить ребенка в немецкий садик: миссия невыполнима

Настя мама двух ребятишек, и с учебными заведениями в Германии проблема. Старшую дочь в школу устроиться удалось. А вот в немецкий детсад попасть нереально. Немцы записывают детей сразу после рождения в 20-30 садов.

Правда, здесь пытаются что-то решить, создают группы сугубо для украинских детей. Поэтому есть большой спрос на украинских воспитателей и учителей.

Немцы чувствуют вину за бездействие своего правительства

Киевлянка рассказывает, немцы к украинцам настроены очень позитивно. Большинство осуждает немецкое правительство за постоянные заигрывания с Россией.

Немцы признают, что готовы дороже платить за бензин, лишь бы не зависеть от страны, которая устроила кровавую бойню в центре Европы.

Они стремятся всячески помочь, дружески относятся и к детям, и взрослым. В силу возможностей пытаются создать максимально благоприятные условия для тех, кто был вынужден из-за войны бросить свои дома и привычную среду обитания.

Фото: Анастасия Лукашевич