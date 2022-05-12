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Факты / Украина / Общество

На Харьковщине судью разоблачили в сотрудничестве с оккупантами и подстрекательстве к этому коллег

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
дбр

Оперативники Государственного бюро расследований установили, что после оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.

Подозреваемая пыталась собрать команду “единомышленников” для возобновления работы суда по российскому законодательству.

— Она активно призывала своих подчиненных изменить Украине и уже вместе осуществлять так называемое “судопроизводство” оккупационных властей. Также подозреваемая искала поддержку и среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором, — говорится в сообщении ДБР.

Следователи ДБР сообщили ей о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

10 мая ДБР сообщило, что следователи закончили расследование в отношении экс-депутата Ильи Кивы по делу о его антиукраинских действиях. Обвинительный акт был направлен в суд.

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Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики. Следователи ДБР установили, что экс-нардеп, находясь на территории РФ, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ.

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Источник: ГБР

Фото: ГБР

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