На Харьковщине судью разоблачили в сотрудничестве с оккупантами и подстрекательстве к этому коллег

Оперативники Государственного бюро расследований установили, что после оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.

Подозреваемая пыталась собрать команду “единомышленников” для возобновления работы суда по российскому законодательству.

— Она активно призывала своих подчиненных изменить Украине и уже вместе осуществлять так называемое “судопроизводство” оккупационных властей. Также подозреваемая искала поддержку и среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором, — говорится в сообщении ДБР.

Следователи ДБР сообщили ей о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

10 мая ДБР сообщило, что следователи закончили расследование в отношении экс-депутата Ильи Кивы по делу о его антиукраинских действиях. Обвинительный акт был направлен в суд.

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Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики. Следователи ДБР установили, что экс-нардеп, находясь на территории РФ, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ.