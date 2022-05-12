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Факты / Украина / Общество

Сократит время пересечения границы: Украина и Польша упростили импорт аграрной продукции

Юля Захарченко, редактор ленты
фермери аграрії

Украина и Польша договорились об упрощении контрольных процедур по импорту и экспорту аграрной продукции. Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что это поможет значительно сократить время пересечения границы.

В частности, польская сторона обеспечит круглосуточную работу ветеринарных и санитарных служб, переведенных на границу. Правительства планируют упростить лабораторные исследования продукции, которые можно будет осуществлять непосредственно в городе.

В Винницкой ОВА подчеркнули, что Украине важно обеспечение транзита свинины, говядины и баранины в другие страны через территорию Польши. Поэтому в Польше планируется устранить ограничения в торговле продукцией животного происхождения.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила, что стороны договорились эффективнее использовать все модальности для перевозок. В частности, речь идет о контейнерных перевозках через польские порты.

По последним данным, Россия блокирует украинские порты, в которых находятся судна с аграрной продукцией. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что сейчас страна-агрессор заблокировала 90 млн тонн агротоваров. Украина теряет $170 млн ежедневно из-за заблокированных портов, а экспортные возможности упали более чем наполовину.

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Фото: Depositphotos

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