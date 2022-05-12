В Киеве на Троещине авто на скорости влетело в блокпост — есть погибшие

С искореженного в результате ДТП автомобиля спасатели деблокировали тела двух человек.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины.

— 11 мая в 20:39 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на вул. Радунской, что в Деснянском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, — говорится в сообщении.

Произошло столкновение автомобиля Ford Focus с конструкцией временно оборудованного блокпосту на проезжей части дороги.

Спасатели деблокировали из искореженного автомобиля тела двух мужчин, которые были переданы следственно-оперативной группе.

— Для того, чтобы предупредить возможное возгорание, спасатели провели работы по смыву топлива с проезжей части дороги. На месте происшествия были задействованы две единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, — говорится в сообщении.