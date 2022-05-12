В Праге установили палатки с удобствами временного размещения 150 беженцев из Украины.
Сейчас в стране нашли убежище почти 300 тысяч украинцев.
По словам мэра столицы, в городе уже нет жилых помещений для беженцев из Украины. Поэтому пока найдут жилье люди вынуждены ночевать на вокзале на стульях или в специальных вагонах с ромами.
В настоящее время власти Праги проблему планируют решить путем установления временного палаточного городка. К тому же это поможет решить проблему ромских беженцев, также находящихся на вокзале в Праге. Палатки поставили в пражской Трое.
Во временном жилье предусмотрено 150 мест. При необходимости палатки могут обогревать.
Спасатели использовали так называемые военные палатки. Каждая размером шесть на девять метров. Внутри разместят раскладные кровати. Также в отдельных местах предусмотрены душевые, туалеты и кухня.
Следует отметить, что Министерство внутренних дел Чехии обнародовало нововведения для беженцев из Украины. Они касаются регистрации иностранцев и изменению адреса проживания.
С начала мая сокращается срок регистрации новоприбывших беженцев из Украины. Согласно новым правилам, украинцам необходимо зарегистрироваться в полиции по делам иностранцев в течение трех дней после прибытия в Чешскую Республику.
Ранее беженцы, которые из-за российской агрессии вынужденно покинули свои дома, имели на это 30 дней.
Ранее Факты ICTV рассказывали, что все украинцы, прибывшие в Чехию после 24 февраля 2022 года, могут трудоустраиваться на официальную работу без специального разрешения. Пока достаточно иметь только так называемую визу толерантности. Как найти работу и подать заявку на получение финансовой помощи, читайте в материале.