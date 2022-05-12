За серию лживых репортажей: Карпьяк о присуждении Пулитцеровской премии

Ведущий Всеукраинского телемарафона Вадим Карпьяк критически прокомментировал недавнюю новость о присуждении украинским журналистам Пулитцеровской премии.

Об этом ведущий написал в своем Facebook.

— Ну что, коллеги! Обращаюсь к вам как пулитцеровский лауреат в пулитцеровских лауреатов. Может мы коллективно обратимся теперь к NYT, чтобы они отказались от этой премии, полученной их корреспондентом Уолтером Дюранти в 1932 году за серию лживых репортажей из СССР?

В том числе и за отрицание Голодомора. Хотя предвижу, что у NYT будет сильный аргумент проигнорировать нашу просьбу. Судя по тексту объявления, награду получили все журналисты Украины. То есть и те, кто врал в наших пророссийских СМИ не хуже Дюранти, — написал Карпьяк.