Поврежденную ураганом 400-летнюю липу Петра Могилы удастся сохранить — КГГА

В центре Киева ураган сломал легендарную 400-летнюю липу Петра Могилы. Одну из старейших лип в столице, поврежденную вчерашним сильным ураганом, по предварительной оценке специалистов, удастся сохранить.

По данным Киевской городской государственной администрации, в результате непогоды произошел взлом скелетной ветви липы Петра Могилы, которая является ботаническим памятником природы. Специалисты вместе с арбористами подробно обследуют дерево и определяют пути его спасения.

Всего в результате вчерашней непогоды повреждено более 200 деревьев. В КГГА подчеркнули, что обследования территорий после урагана до сих пор продолжаются. Больше всего пострадали Соломенский и Святошинский районы Киева.

Вчера, 12 мая, из-за дождя и шквального ветра в столице отключились высоковольтные линии, питающие 100 тыс. клиентов в Оболонском, Подольском и Святошинском районах. Известно о многочисленных обрывах электросетей в области. Киевлян призывают не приближаться к проводам.

Местные жители и гости столицы могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу Коммунального объединения Киевзеленбуд по телефону +38(044)272-40-18.