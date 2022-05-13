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Факты / Украина / Общество

Поврежденную ураганом 400-летнюю липу Петра Могилы удастся сохранить — КГГА

Юля Захарченко, редактор ленты
Поврежденную ураганом 400-летнюю липу Петра Могилы удастся сохранить — КГГА

В центре Киева ураган сломал легендарную 400-летнюю липу Петра Могилы. Одну из старейших лип в столице, поврежденную вчерашним сильным ураганом, по предварительной оценке специалистов, удастся сохранить.

По данным Киевской городской государственной администрации, в результате непогоды произошел взлом скелетной ветви липы Петра Могилы, которая является ботаническим памятником природы. Специалисты вместе с арбористами подробно обследуют дерево и определяют пути его спасения.

Фото: Факты ICTV

Всего в результате вчерашней непогоды повреждено более 200 деревьев. В КГГА подчеркнули, что обследования территорий после урагана до сих пор продолжаются. Больше всего пострадали Соломенский и Святошинский районы Киева.

Вчера, 12 мая, из-за дождя и шквального ветра в столице отключились высоковольтные линии, питающие 100 тыс. клиентов в Оболонском, Подольском и Святошинском районах. Известно о многочисленных обрывах электросетей в области. Киевлян призывают не приближаться к проводам.

Местные жители и гости столицы могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу Коммунального объединения Киевзеленбуд по телефону +38(044)272-40-18.

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