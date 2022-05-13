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Факты / Украина / Общество

РФ шантажом и угрозами заставляет украинских провайдеров подключиться к российским сетям

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ шантажом и угрозами заставляет украинских провайдеров подключиться к российским сетям

Военнослужащие страны-агрессора шантажом и угрозами заставляют украинских провайдеров подключаться к российским сетям. РФ пытается присоединить украинский интернет к подконтрольной вражеским спецслужбам системе, чтобы контролировать онлайн-действия украинцев.

По данным Госспецсвязи, захватчики не сторонятся никаких методов, прибегают к шантажу и угрозам расправы над теми, кто отказывается “сотрудничать” с марионеточными властями России.

— Свободный доступ к информации – одна из главных угроз для врага на временно оккупированных территориях. Пока украинцы знают правду о ходе войны – российская пропаганда не действует, — убеждены в Госспецсвязи.

Россия постоянно пытается присоединить украинские интернет-сети к собственной подконтрольной спецслужбам системе, чтобы заблокировать доступ к украинским ресурсам и полностью контролировать действия украинцев в сети.

В Госспецсвязи отметили, что утром 13 мая террористы так называемой Росгвардии РФ захватили помещение Херсонской компании Статус и отключили все коммуникационное оборудование. Сейчас они шантажируют руководство компании тем, что заберут все оборудование, если они откажутся подключаться к крымской сети.

Такие действия являются грубым нарушением международного законодательства. Украинская сторона фиксирует все подобные случаи и будет привлекать их для доказательства дел против Российской Федерации в международных инстанциях, отметили в Госспецсвязи.

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Фото: Pixabay

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