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Факты / Украина / Общество

Используют карты 80-х годов: опровергнуты фейки о технических возможностях армии РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Используют карты 80-х годов: опровергнуты фейки о технических возможностях армии РФ

Прокремлевские наемники распространяют массовые фейки о якобы переоснащении армии и флота Российской Федерации “прогрессивными образцами вооружения и техники”. На самом же деле российские солдаты пользуются бумажными картами Украины 1980-х годов.

В Центре противодействия дезинформации опровергли фейки, которые пишут в российских СМИ. В частности, почти ни один из сбитых в Украине российских самолетов не оснащен средствами ситуационной осведомленности и цифрового управления боем.

– Из-за низкого качества собственных систем навигации на панелях приборов сбитых российских Су-34 были обнаружены приклеенные GPS-приемники и бумажные карты Украины 1980-х годов. Основным танком рашистов остается Т-72Б3, устаревший уже к моменту их выпуска, — отметили в ЦПД.

Расходы российского бюджета на войну в Украине ежедневно составляют более $900 млн. Эти факторы повлекли за собой спад уровня доверия граждан Российской Федерации к прокремлевской пропаганде.

По данным социологических опросов, уровень доверия к телевидению в России снизился. Если 17 марта 33% респондентов называли телевидение источником информации, которому они доверяют больше всего, то уже 27 апреля так считали только 23% среди опрошенных.

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Фото: Dreamstime

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