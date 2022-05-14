Почему нет топлива на АЗС и когда оно появится — прогнозы эксперта

Невозможно за неделю решить проблему с дефицитом топлива на АЗС и даже за две недели. Об этом заявил директор центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире всеукраинского марафона Единые новости.

— До начала полномасштабного вторжения мы получали 80% нефтепродуктов из Беларуси и России, так или иначе. Даже если часть этих 80% шла из Балтии, она шла через Беларусь. Понятно, чтобы 80% нефтепродуктов компенсировать из других источников нужно время.

Харченко добавляет, что главное здесь не доступность дизеля или бензина, ведь их можно купить в Европе, или привезти из происходящего Америки.

— Украинский дипломатический корпус над этим работает и очень много сил на это возложено. Но его нужно физически привезти из Польши. На это не хватает влечений, причем, не хватает их кратно. Нехватка происходит не в Украине, а с европейской стороны. А также бензовозы, которых всеми усилиями можно собрать 1,5 тыс., а нужно 3,5 тыс. для минимального нормального обеспечения. Даже при наличии топлива и доступности его в Европе, оно в Украину тяжело едет.

По его словам, логистическая проблема не решается за одну или две недели. Чтобы поток шел нормально, добавляет он, понадобится от одного до полутора месяцев (с сегодняшнего дня, — Ред.) для полной стабилизации ситуации с нехваткой горючего.

— Это определенный оптимизм. Никак нельзя уменьшить и никто не будет ВСУ – армия прежде всего. Надо понимать, что логистическая проблема есть. Но есть и другая часть проблемы. К сожалению, правительство не хочет смотреть в глаза и пытается ограничить цены на топливо. Сейчас большинство заправок не продают людям, потому что это для них убыточно. Потому что цена ограничена так, что с учетом подорожавшей логистики и цены за топливо в Европе, а затем продажи его по ограниченной цене, означает — получить убыток.

Он также объяснил ситуацию, когда на табло на АЗС показывают нули, но машины заезжают и все равно там заправляются.

— Некоторые организации могут купить топливо оптом. Оно доступно оптом, потому что так не регулируется и значительно дороже тех цен, которые стоят как цена продажи, урегулированная правительством на АЗС. То есть, эти люди покупают официально, но по завышенной цене. Компания платит за, скажем, 5 тонн топлива, и сотрудники компании заправляются по талонам. Стоит это топливо не 42 грн., а 48 грн. Это зависит от типа горючего.

Недавно директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн дал прогноз, что очереди за горючим на АЗС могут исчезнуть в конце мая-начале июня.

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По его мнению, сейчас нужно две-три недели, чтобы расширить логистические маршруты, что приведет к стабилизации ситуации с топливом и очередями за горючим.