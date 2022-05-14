Кое-кто из украинцев еще два месяца назад и не подозревал, что окажется в незнакомой стране, и не как турист, а как беженец от войны. Киевлянка Надежда Зинченко, мама двоих детей: 13-летней Сони и 15-летнего Ярика, уехала во Францию, где живет в поселке Рошфор-дю-Гар в регионе Окситания, на юге страны.

Здесь ничего не прилетает

С начала войны была в Киеве. Чуть больше месяца. Потом с детьми поехала к маме в Черкасскую область. А там сирены завывали беспрестанно и круглосуточно, хотя это центр Украины. И только там я решила, что нужно уезжать.

Я мама двоих детей, на работе мне сказали брать отпуск за свой счет. Так я осталась практически без работы и без средств к существованию. У меня нет финансовой подушки, и я поняла, что в Украине мне будет сейчас тяжело, ведь надо прокормить детей и себя – это первый момент. А второй здесь нет бомб, здесь ничего не прилетает. Здесь неподалеку частный аэродром и летают легкомоторные самолеты, так я до сих пор со страхом реагирую, как они летят. Страх держит.

Выехали мы из Киева в девять утра и GPS захотел, чтобы мы с детьми увидели все, что с Украиной сделал Путин. Видели разбитый мост возле Ирпеня, и я очень боялась, потому что у меня была машина, и я думала что не проеду через поле. Видели ракету, которая не разорвалась и торчала из асфальта, а на ней висела шина, чтобы машина не наехала. Ехали вдоль разбомбленных деревень, где нет крыш, где все повалено, и это просто ужасно. Что еще может быть ужаснее?

На польской границе нас встретили волонтеры, заботились о нас, отвезли в лагерь для беженцев, там нас очень хорошо встретили. Такие точки есть по всей Польше. Там ты чувствуешь заботу, но отдохнуть тяжело, потому что тревога пересекла границу. И в субботу в обед мы уже были во Франции. Вдоль дороги есть островки, где можно отдохнуть: душ, санузел, место для остановки, интернет. Здесь я три недели.

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Живем стабильно, как и все капиталисты

Рошфор-дю-Гар – поселок на семь тысяч человек. Мы живем в центре.

Я боялась ехать куда-нибудь наугад, зарегистрироваться, ждать. А сюда меня позвал реальный человек. И так сложились звезды, что это была Франция. У меня есть знакомый учитель французского языка по гимназии французского языка, она в Киеве. Он уехал только что началась война, потом написал мне, что у него есть друг, который может нас забрать к себе.

И мы в квартире будем жить сами. И оказывается нам очень повезло, потому что большинство проживающих здесь украинцев живут во французских семьях. И очень удивлены, что нам так повезло. Впрочем, в нашей ситуации есть и минусы. Потому что всю процедуру регистрации и тому подобное мы проходим сами.

Центр для украинцев, где мы берем пищу и средства гигиены, организовала местная власть. Именно в мэрии мы зарегистрировались сразу, там переписали телефоны и взяли ксерокопию наших паспортов. Таким образом мы показали, что мы живем по такому адресу, нас опекает такая семья. Единственная проблема для нас – очень мало людей говорит по-английски. Но все организационные моменты легко решаются.

Живем в приспособленном помещении, они называют квартирой. Мебель была, постель и все необходимое купил и привез владелец. Поставил большую плиту, чтобы мы могли готовить. Принесли посуду, микроволновку, кофеварку, единственное – есть проблемы с горячей водой, но это особенности дома. Это старая часть города, здесь каменные дома, очень толстые стены внутри холодно. Но нам сказали, что здесь в июле-августе очень жарко, будет температура до 40 градусов. Поэтому толстые стены уберегут нас от жары.

Такое страшное R

Для меня сложно учить языки, но мы с дочерью пошли на языковые курсы. На курсах люди всех возрастов. Рядом с нами сидела бабушка, ей 70+, семейная пара – им 40+, я и моя Соня самая молодая – ей 13. Урок длится два часа. Это немного тяжело воспринимать. Тем более, они сразу спрашивают, сразу проговаривают, сразу объясняют происходящие вокруг вещи. Например – начался дождь, они говорят дождь будет так, а слово зонтик образовалось от слова дождь, но это слово у них женского рода. Стол-стул – тоже женский род, определяется род, единственное множество это важно, это нужно в контексте смотреть и искать. Есть артикли, есть странные буквы. И еще мы даже не пробовали все это говорить. Мне кажется, что они глоткой произносят некоторые звуки, поэтому до их R мы не дошли.

Но остальные украинцы, кто уже ходит на курсы, говорят, что мы разберемся. Дочь, чтобы лучше знать язык, установила себе мобильное приложение для изучения французского.

Социал

Когда мы окончательно получим вид на жительство, у меня будет пластиковая карта, удостоверяющая статус беженца. С ней имею право открыть банковский счет, что дает право искать работу. Место, где живем, окружено виноградниками. Единственное, что мне сказали, минимальная зарплата здесь 1 400 евро.

Работают от 6 утра до 13 часов, а дальше сильная жара. А еще можно нарезать салаты, потому что начинается туристический сезон и открывается очень много заведений питания. Я еще не знаю, чем буду заниматься, но работу точно буду искать.

Статус гарантирует медицинское страхование, получаю его и параллельно со мной дети. А еще мы получим право учиться, я и дети.

Относительно социальных выплат — пока не получала. И каждый департамент решает этот вопрос на собственное рассмотрение. Вот например украинцы, проживающие в Ницце, имеют право купить продукты, одежду или бензин, снять наличные или перечислить ее на другую карту не имеют права.

Полгода я буду жить бесплатно. Если хочу продлить свое пребывание, я должен подавать на получение социального жилья. Но все эти нюансы не изучала, потому что не уверена что захочу остаться, планирую возвращаться в Украину.

Первое, что меня здесь поразило, все пенсионеры-пенсионерки ездят на своих машинах. Да они здесь передвигаются. Билет на автобус стоит 1,4 евро, это довольно дорого. Но мы ездим бесплатно, правда, оформить этот проезд надо самостоятельно. Компания-перевозчик имеет свой сайт, им нужно написать электронное письмо, ты представляешь информацию о себе, делаешь селфи – прикрепляешь свое фото, и уже через несколько дней мы забрали проездные карты. Без этой карточки в автобус не зайдешь, просто не откроется дверь.

А еще здесь везде под каждым домом миски для собак и кошек. Животные как короли, они живут отдельной жизнью. Когда я видела как украинцы уезжали и брали с собой своих собак и кошек, я понимала, что это сложнее, чем с детьми. Понимала, насколько это затратно. А будучи во Франции понимаю, насколько это важно, здесь из каждого окна на тебя смотрит кот.

Школа

Ребята пока учатся онлайн в своих киевских школах. Во французский их еще не берут, только когда нам официально дадут право на жительство.

Об учебе не могу пока поделиться информацией, потому что у меня ее мало. Дети всех возрастов (Софии 13 лет, Ярославу 15 лет), поэтому знаю, что будут ходить в разные школы. Будут обучаться в июне, дальше каникулы. Учебный процесс длится целый день, два часа – обеденный перерыв, для украинцев обед бесплатный. Первая половина дня – школьные предметы, вторая – кружки и дополнительные занятия.

Школа, в которую будет ходить София, от нас находится на расстоянии одного километра. Туда можно ходить пешком. Школа, куда теоретически должен пойти сын, туда нужно ехать, она находится в Авиньоне, это соседний город.

Как там у вас все

Французы здесь все здороваются. Только мы приехали, разгружали вещи, к нам сразу начали подходить соседи. Оставляли свои номера телефона, чтобы мы к ним обращались в любой момент, настолько по-дружески к украинцам здесь относятся.

Все расспрашивают, как там в Украине? Они смотрят новости и ясно осознают, что у нас война. Конечно, есть французы, которые не интересуются политикой, занимаются бизнесом, домом, семьей, всем чем угодно, но большинство готовы помочь.

Один из соседей рассказал историю, что его родители во время Второй мировой помогали итальянцам, которые бежали от разрухи, которую принесла война. Они их не только спасли, но и скрывали от преследования. Сказал, что для него большая честь помогать украинцам. И именно он нас повез в центр помощи украинцам, помог там правильно зарегистрироваться, устроил все языковые нюансы.

На самом деле очень полезны соцсети, есть несколько групп и там я нашла девочку, которая здесь живет с 2017. Она рассказала, чем живут французы, о чем их стоит спрашивать, какие темы для них табу. Ибо это совсем другая страна и по языку, и по культуре. Я их пытаются понять, потому что люди, которые тебя приняли, беспокоятся о тебе, покупают продукты за свой счет, даже из уважения к ним я буду соблюдать их традиции.

Вино, сыры, много перца

Они часто едят колбаски, такие как в Германии. Очень большое значение в приготовлении пищи французы придают приправам, выбор огромен и они очень качественные. В большом количестве используют разные виды перца, перец в них огонь. Очень много зелени. На столе всегда присутствуют вина и сыры.

Многие продукты мы взяли в центре для украинцев: яйца, картофель, муку, кофе… Часть продуктов принесли соседи. Нам не удобно просить,поэтому часть необходимого мы покупаем за оставшиеся деньги. Местные постоянно хотят накормить, приглашают в гости.

Сельский совет у них просто идеальное, уютное и красивое помещение. В нем есть отель.

Но здесь очень плохая мобильная связь. Мне бесплатно дали карту мобильного оператора, но трудно дозвониться до самих французов. К родителям в Украине почти невозможно, нужно выходить на улицу, перегружать телефон и пытаться это делать несколько раз.

Будьте готовы к выезду

На самом деле, здесь украинцев очень много, кто-то приехал к родственникам, часть убежала от войны.

На днях нам организовали экскурсию в Авиньон. Очень крутое место и очень много туристов. Есть папская резиденция. Мы внутрь не попали, потому что вход стоит 12 евро, а на экскурсии нужно записываться заранее.

В Авиньоне первого июля начинается международный фестиваль театра. И в ту пору туда съезжается очень много туристов. И живущих там украинцев уже предупредили, что, возможно, им придется покинуть приюты, которые предоставили им французы.

Сколько лет? Откуда? И чем занимаешься? Три вопроса, которые я слышу чаще всего. Для французов всегда важно получить информацию о тебе и твоем хобби. Они достаточно закрыты, не делают замечаний, но ценят свои традиции и придерживаются их.

Фото: Ирина Тымчишин