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Факты / Украина / Общество

РФ не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях — спикер МИД

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Олег Ніколенко

Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях.

Об этом заявил спикер Министерство иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Для Украины ценности — это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии, — сказал Николенко.

Он отметил, что “русский мир” базируется на угнетении собственного населения, лишении его любых прав и свобод и на обогащении властной верхушки.

— Поэтому пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами, — добавил спикер МИД.

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